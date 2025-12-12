Взял форму и бронежилет: в Германии хотят посадить бойца, который поехал воевать в Украину

В немецкой армии расследуют случай побега кандидата в офицеры на войну в Украине. Военный прихватил свое снаряжение и "исчез", не предупредив даже родню, чтобы присоединиться к ВСУ.

Бундесвер расследует случай дизертирства. Немецкий кандидат в офицеры сбежал в Украину и, вероятно, участвует в боевых действиях. Он учился в военном университете в Мюнхене и должен был быть переведен в учебный батальон Военно-воздушных сил в начале ноября. Деталями 11 декабря поделились в Der Spiegel.

После того, как мужчина не явился на службу, родственники подали заявление о его исчезновении. Вскоре полиция Польши сообщила, что границу с Украиной в начале ноября пересек военный, которому на вид было примерно 30 лет. Проблем с документами у него не было, тогда пограничники его пропустили. При себе немец имел личное защитное снаряжение, а именно форму и пуленепробиваемый жилет.

В немецкой армии подозревают, что кандидат в офицеры хочет присоединиться к ВСУ и воевать на востоке Украины. Однако такой сценарий описывают как "политически деликатный", ведь воин в немецкой форме на фронте может быть использован российской пропагандой.

В Министерстве обороны Германии не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить эту историю журналистам. Там не предоставляют данных о дисциплинарных мерах или внутренних расследованиях. Однако за дезертирство в Бундесвере предусмотрено наказание, в тяжелых случаях речь может идти о заключении на срок до 5 лет.

"С начала войны неоднократно появлялись сообщения о немцах, которые присоединились к украинской армии, однако они не были активными солдатами", — добавили в издании.

