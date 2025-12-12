Взяв форму і бронежилет: у Німеччині хочуть посадити бійця, який поїхав воювати в Україну

У німецькій армії розслідують випадок втечі кандидата в офіцери на війну в Україні. Військовий прихопив своє спорядження і "зник", не попередивши навіть рідню, щоб долучитись до ЗСУ.

Бундесвер розслідує випадок дезертирства. Німецький кандидат в офіцери втік в Україну і, ймовірно, бере участь у бойових діях. Він навчався у військовому університеті в Мюнхені та мав бути переведеним до навчального батальйону Військово-повітряних сил на початку листопада. Деталями 11 грудня поділились у Der Spiegel.

Після того, як чоловік не з'явився на службу, родичі подали заяву про його зникнення. Невдовзі поліція Польщі повідомила, що кордон з Україною на початку листопада перетнув військовий, якому на вигляд було приблизно 30 років. Проблем з документами у нього не було, тоді прикордонники його пропустили. При собі німець мав особисте захисне спорядження, а саме форму та куленепробивний жилет.

У німецькій армії підозрюють, що кандидат в офіцери хоче долучитись до ЗСУ й воювати на сході України. Однак такий сценарій описують як "політично делікатний", адже воїн у німецькій формі на фронті може бути використаний російською пропагандою.

У Міністерстві оборони Німеччини не змогли ані спростувати, ані підтвердити цю історію журналістам. Там не надають даних про дисциплінарні заходи або внутрішні розслідування. Однак за дезертирство у Бундесвері передбачене покарання, у важких випадках може йтися про ув'язнення на термін до 5 років.

"З початку війни неодноразово з'являлися повідомлення про німців, які приєдналися до української армії, однак вони не були активними солдатами", — додали у виданні.

