Российские подразделения окружены в Купянске: военный объяснил, почему ВСУ осторожно освобождают город

Украинские Силы обороны постепенно и крайне осторожно освобождают Купянск на Харьковщине, избегая лишних потерь среди военных и гражданского населения. По имеющимся оценкам, в городе сейчас заблокировано до двух сотен российских военных, которые оказались без полноценного наземного снабжения.

Как сообщает начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, операция по освобождению Купянска продолжается, однако ее темпы определяются факторами безопасности и гуманитарными факторами. По его словам, российские подразделения фактически находятся в окружении, а украинские военные осуществляют их постепенное вытеснение с городской территории.

По данным украинской разведки по состоянию на конец прошлой недели, в радиоэфире Купянска фиксировалось около 40 активных позывных. Это свидетельствует о наличии не менее 40 военнослужащих противника, которые непосредственно пользуются средствами связи. В то же время, учитывая типичную пропорцию — одна рация на трех-четырех человек, — общая численность российской группировки в городе оценивается в пределах от 100 до 200 военных. По словам Трегубова, наиболее вероятной является цифра, приближенная к верхней границе этого диапазона.

Он отметил, что ситуация в городе динамичная: противник вынужден менять расположение и постепенно смещается ближе к центральным районам, поскольку пребывание на окраинах становится для него все более опасным. В то же время украинская сторона не применяет тактику сплошного огневого поражения, ведь это могло бы привести к значительным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Отдельное внимание Трегубов обратил на гуманитарный аспект операции. По его словам, украинские военные уже имели дело со случаями, когда российские подразделения удерживали гражданских жителей, в частности детей, используя их как "живой щит". Именно это, среди прочего, объясняет, почему освобождение города не происходит мгновенно и требует взвешенных, точечных действий.

Кроме того, командование стремится избежать неоправданных потерь среди украинских военных во время городских боев. Поэтому ликвидация и вытеснение российских сил в Купянске происходит поэтапно, с акцентом на разведку, блокирование и постепенное истощение противника.

По словам Трегубова, любое наземное сообщение российской группировки извне пока прервано. Единственным способом поддержки остается так называемый "воздушный мост" — доставка боеприпасов, еды или воды с помощью дронов. Однако такие возможности существенно ограничены: беспилотники имеют небольшую грузоподъемность, не везде могут добраться, а места сброса хорошо заметны украинской стороне. Это создает дополнительные риски для российских военных, которые пытаются забрать доставленные грузы.

Оценивая общую обстановку в зоне ответственности Группировки объединенных сил, Трегубов сообщил, что в районе Волчанска российские войска продолжают попытки наступательных действий и "фильтрации" малыми группами. Украинская оборона на этом участке выстроена вдоль реки Волчьей, где Силы обороны пытаются максимально эффективно сдерживать и уничтожать противника.

На Лиманском направлении, по его словам, фиксируется активизация наступательных действий со стороны российских войск, в частности в направлении самого Лимана. Ситуация там остается сложной. В то же время на Великобурлукском направлении обстановка относительно стабильная, а вблизи Боровой противник осуществляет отдельные попытки продвижения, которые пока не приносят ему успеха.

Говоря об общих тактических подходах армии РФ, Трегубов отметил, что существенных изменений не произошло. Российские войска все реже применяют бронетехнику из-за ее уязвимости и сосредотачиваются на использовании малых пехотных групп, дронов, авиационных бомб и комбинированных ударов. Артиллерия, хотя и сохраняет свое значение, постепенно теряет ведущую роль на фоне массового применения беспилотников и эффективного противодействия ей.

