Російські підрозділи оточені в Куп'янську: військовий пояснив, чому ЗСУ обережно звільняють місто

Українські Сили оборони поступово та вкрай обережно звільняють Куп’янськ на Харківщині, уникаючи зайвих втрат серед військових і цивільного населення. За наявними оцінками, у місті наразі заблоковано до двох сотень російських військових, які опинилися без повноцінного наземного постачання.

Як повідомляє начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, операція зі звільнення Куп’янська триває, однак її темпи визначаються безпековими й гуманітарними чинниками. За його словами, російські підрозділи фактично перебувають в оточенні, а українські військові здійснюють їхнє поступове витіснення з міської території.

За даними української розвідки станом на кінець минулого тижня, у радіоефірі Куп’янська фіксувалося близько 40 активних позивних. Це свідчить про наявність щонайменше 40 військовослужбовців противника, які безпосередньо користуються засобами зв’язку. Водночас з огляду на типову пропорцію — одна рація на трьох-чотирьох осіб, — загальну чисельність російського угруповання в місті оцінюють у межах від 100 до 200 військових. За словами Трегубова, найбільш імовірною є цифра, наближена до верхньої межі цього діапазону.

Він наголосив, що ситуація в місті динамічна: противник змушений змінювати розташування і поступово зміщується ближче до центральних районів, оскільки перебування на околицях стає для нього дедалі небезпечнішим. Водночас українська сторона не застосовує тактику суцільного вогневого ураження, адже це могло б призвести до значних руйнувань та жертв серед мирного населення.

Окрему увагу Трегубов звернув на гуманітарний аспект операції. За його словами, українські військові вже мали справу з випадками, коли російські підрозділи утримували цивільних мешканців, зокрема дітей, використовуючи їх як "живий щит". Саме це, серед іншого, пояснює, чому звільнення міста не відбувається миттєво і потребує виважених, точкових дій.

Крім того, командування прагне уникнути невиправданих втрат серед українських військових під час міських боїв. Тому ліквідація та витіснення російських сил у Куп’янську відбувається поетапно, з акцентом на розвідку, блокування і поступове виснаження противника.

За словами Трегубова, будь-яке наземне сполучення російського угруповання ззовні наразі перерване. Єдиним способом підтримки залишається так званий "повітряний міст" — доставка боєприпасів, їжі чи води за допомогою дронів. Однак такі можливості суттєво обмежені: безпілотники мають невелику вантажопідйомність, не всюди можуть дістатися, а місця скидання добре помітні українській стороні. Це створює додаткові ризики для російських військових, які намагаються забрати доставлені вантажі.

Оцінюючи загальну обстановку в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил, Трегубов повідомив, що в районі Вовчанська російські війська продовжують спроби наступальних дій та "фільтрації" малими групами. Українська оборона на цій ділянці вибудувана вздовж річки Вовчої, де Сили оборони намагаються максимально ефективно стримувати та знищувати противника.

На Лиманському напрямку, за його словами, фіксується активізація наступальних дій з боку російських військ, зокрема у напрямку самого Лимана. Ситуація там залишається складною. Водночас на Великобурлуцькому напрямку обстановка відносно стабільна, а поблизу Борової противник здійснює окремі спроби просування, які наразі не приносять йому успіху.

Говорячи про загальні тактичні підходи армії РФ, Трегубов зазначив, що суттєвих змін не відбулося. Російські війська дедалі рідше застосовують бронетехніку через її вразливість і зосереджуються на використанні малих піхотних груп, дронів, авіаційних бомб та комбінованих ударів. Артилерія, хоча й зберігає своє значення, поступово втрачає провідну роль на тлі масового застосування безпілотників та ефективної протидії їй.

Нагадаємо, що бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" знищили трубу, якою російські окупанти безпечно проникали до північної частини міста Куп'янськ.

Також Фокус писав, що за реалізацією Куп'янської операції стоїть генерал-майор Михайло Драпатий, який раніше командував оперативно-стратегічними угрупованнями військ (ОСУВ) "Хортиця" і "Дніпро".