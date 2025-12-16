Взрыв в Новороссийске: почему атака СБУ разрушила последний "безопасный" порт РФ, — OSINT (видео)

Удар подводного дрона Украины по подводной лодке Российской Федерации в порту Новороссийска показал, что и этот участок Черного моря стал опасным для россиян, пояснил OSINTер. Россияне могли бы отвести корабли в Абхазию, но единственный из доступных портов имеет ограничения. Какие перспективы подводной части флота РФ в Черном море и что можно узнать из видео СБУ?

Взрыв в Новороссийске свидетельствует об ухудшении ситуации для российского флота, которое было, впрочем, давно ожидаемым, сказал OSINT-аналитик с ником H I Sutton на видео в YouTube-канале. Несколько недель перед этим речь шла о "танкерной войне", когда украинцы наносили удары по кораблям "теневого флота", которые перевозили российскую нефть. Однако 15 декабря состоялась первая атака на подводную лодку — самую мощную и активную из тех, которые РФ удерживала в Черном море. Если раньше речь шла о попытке ограничить нефтяной экспорт, то теперь речь идет об инциденте в порту, который считался настолько надежным, что даже не закрыли вход в бухту, отметил аналитик.

Удар по подводной лодке РФ — OSINTер H I Sutton о дроне СБУ в Новороссийске

Sutton изучил видео с камеры наблюдения, взломанной СБУ: камера показала много деталей атаки подводного дрона на субмарину проекта "Варшавянка" ВС РФ.

Прежде всего, аналитики увидел открытый вход в бухту, а это означает, что подводный аппарат проник незаметно, иначе россияне попытались бы защититься.

"Понятно, что Россия не обнаружила эту приближающуюся атаку, потому что иначе она бы закрыла этот вход в гавань. Там есть всевозможные боновые заграждения, которые она обычно там ставит", — сказал он.

Но никакие защитные сооружения не помешали устройству сначала пройти слева направо через залив, затем пройти в бухту (справа), миновать другие корабли РФ и понестись прямо на субмарину.

"Есть сложная навигация. Или это надводный дрон, или подводный дрон, и я считаю, что это подводный, тогда это очень впечатляющая навигация", — прозвучало на видео.

Во-вторых, в кадр попали другие ценные корабли российского флота. Среди них — один из двух ценных, хоть и старых, фрегатов класса Krivak, два-три корабля разминирования проекта Alexandria, два патрульных корабля класса "Быков", корабли класса "Ропуха-1", "Буян", а также разведывательный. Камера показывает, что украинцы подключили систему распознавания изображений, поэтому четко идентифицировали цель — одну из трех субмарин, которые паркуются в привычном месте.

В-третьих, характер попадания — прицельно в корму — говорит об исключительной навигации и точности подводного дрона. После удара субмарина стала неработоспособной, уверен аналитик.

"Вопрос, как они ориентировались. Вопрос, как они целились", — отметил он.

В-четвертых, Sutton объяснил, что РФ имела два крупных порта, в которых могла удерживать военные корабли — это Севастополь и Новороссийск. Но одно из последствий удара подводного дрона — теперь и в Новороссийске опасно. При этом у россиян два выхода — либо отвести корабли на новое место, либо улучшить оборону портов. Впрочем, Москве некуда перемещать флот в Черном море, поскольку другие причалы не подходят.

"Других портов нет, небольшой порт в Грузии проблематичен, а порты Крыма не подходят. Это безвыходная ситуация. Большая проблема для России и плохой день для их флота. Но для Украины это долгожданный и стратегически важный успех", — подытожил Sutton.

Удар по подводной лодке РФ — что произошло в Новороссийске

Отметим, 15 декабря пресс-служба СБУ опубликовала видео удара по подводной лодке РФ проекта "Варшавянка" в Новороссийске. На видео показали бухту, в которой произошел взрыв, а перед этим на поверхности воды не было заметно движение надводного или подводного устройства. OSINTеры определили координаты точки попадания: 44.71577520265586, 37.83242365309485 — это 700 км от Украины (в обход Крыма) и 6 км от входа в бухту и 900 м вглубь закрытого причала, в котором стояла субмарина.

Напоминаем, аналитики портала Defense Express объяснили, почему РФ не может отремонтировать взорванную в Новороссийске субмарину на заводе в Балтийском море.