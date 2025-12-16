Вибух у Новоросійську: чому атака СБУ зруйнувала останній "безпечний" порт РФ, — OSINT (відео)

Удар підводного дрона Служби безпеки України по підводному човну Російської Федерації у порту Новоросійська показав, що і ця ділянка Чорного моря стала небезпечною для росіян, пояснив OSINTер. Росіяни могли б відвести кораблі в Абхазію, але єдиний з доступних портів має обмеження. Які перспективи підводної частини флоту РФ у Чорному морі та що можна дізнатись з відео СБУ?

Вибух у Новоросійську свідчить про погіршення ситуації для російського флоту, яке було, втім, давноочікуваним, сказав OSINT-аналітик з ніком H I Sutton на відео у YouTube-каналі. Кілька тижнів перед цим ішлося про "танкерну війну", коли українці завдавали ударів по кораблях "тіньового флоту", які перевозили російську нафту. Однак 15 грудня відбулась перша атака на підводний човен — найпотужніший та найактивніший з тих, які РФ утримувала у Чорному морі. Якщо раніше ішлося про спробу обмежити нафтовий експорт, то тепер ідеться про інцидент у порту, який вважався настільки надійним, що навіть не закрили вхід в бухту, зауважив аналітик.

Удар по підводному човну РФ - OSINTер H I Sutton про дрон СБУ у Новоросійську

Sutton вивчив відео з камери спостереження, зламаної СБУ: камера показала багато деталей атаки підводного дрона на субмарину проєкту "Варшавянка" ЗС РФ.

Найперше, аналітики побачив відкритий вхід в бухту, а це означає, що підводний апарат проник непомітно, інакше росіяни спробували б захиститись.

"Зрозуміло, що Росія не виявила цю атаку, що наближається, тому що інакше вона б закрила цей вхід у гавань. Там є всілякі бонові загородження, які вона зазвичай там ставить", — сказав він.

Але ніякі захисні споруди не завадили пристрою спершу пройти зліва направо через затоку, потім пройти в бухту (справа), проминути інші кораблі РФ і понестись прямо на субмарину.

"Є складна навігація. Чи це надводний дрон, чи підводний дрон, і я вважаю, що це підводний, тоді це дуже вражаюча навігація", — пролунало на відео.

По-друге, у кадр потрапили інші цінні кораблі російського флоту. Серед них — один з двох цінних, хоч і старих, фрегатів класу Krivak, два-три кораблі розмінування проєкту Alexandria, два патрульні кораблі класу "Биков", корабелі класу"Ропуха-1", "Буян", а також розвідувальний. Камера показує, що українці підключили систему розпізнавання зображень, тому чітко ідентифікували ціль, — одну з трьох субмарин, які паркуються у звичному місці.

По-третє, характер влучання — прицільно у корму — говорить про виняткову навігацію та точність підводного дрона. Після удару субмарина стала непрацездатною, впевнений аналітик.

"Питання, як вони орієнтувалися. Питання, як вони цілилися", — зауважив він.

По-четверте, Sutton пояснив, що РФ мала два великих порти, в яких могла утримувати військові кораблі — це Севастополь та Новоросійськ. Але один з наслідків удару підводного дрона — тепер і у Новоросійську небезпечно. При цьому у росіян два виходи — або відвести кораблі на нове місце, або покращити оборону портів. Втім, Москві нікуди переміщувати флот у Чорному морі, оскільки інші причали не підходять.

"Інших портів немає, невеликий порт у Грузії проблематичний, а порти Криму не підходять. Це безвихідна ситуація. Велика проблема для Росії та поганий день для їхнього флоту. Але для України це довгоочікуваний і стратегічно важливий успіх", — підсумував Sutton.

Удар по підводному човну РФ — що сталось у Новоросійську

Зазначимо, 15 грудня пресслужба СБУ опублікувала відео удару по підводному човну РФ проєкту "Варшавянка" у Новоросійську. На відео показали бухту, у якій відбувся вибух, а перед цим на поверхні води не було помітно рух надводного чи підводного пристрою. OSINTери визначили координати точки влучання: 44.71577520265586, 37.83242365309485 — це 700 км від України (в обхід Криму) і 6 км від входу в бухту та 900 м вглиб закритого причалу, у якому стояла субмарина.

Нагадуємо, аналітики порталу Defense Express пояснили, чому РФ не може відремонтувати підірвану у Новоросійську субмарину на заводі у Балтійському морі.