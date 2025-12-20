"Цель врага — сначала полностью изолировать": обозреватель указал, на каком направлении ухудшается ситуация

Ситуация на поле боя продолжает оставаться сложной: ухудшается ситуация на Лиманском направлении в Донецкой области. Действия россиян могут указывать на согласованную операцию, которая проводится одновременно на двух направлениях.

Параллельно с проблемами, которые постигли украинскую сторону в Северске Донецкой области, могут возникнуть проблемы в направлении Лимана Донецкой области. Об угрозах предупредил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале 20 декабря.

Эксперт рассказал, что российская армия преследует цель сначала полностью изолировать Лиманское направление от основных военных сил, сосредоточенных на этом участке фронта.

"Делается это продвижением к Яровой-Пришибу из района Новоселовки с одной стороны плацдарма и к Озерному Кривой Луки с другой", — пояснил Мирошников.

Скриншот | сообщение обозревателя о ситуации на Лиманском направлении

Сейчас россияне довольно близки к этой цели, считает обозреватель. Однако дальше будут назревать следующие проблемы, поскольку россияне попытаются вытеснить Силы обороны, а потом продвинуться на север.

"Далее будет вытеснение наших защитников с плацдарма, а также продвижение вдоль западного берега Северского Донца на север, к Николаевке", — предупредил Мирошников.

По словам обозревателя, это свидетельствует о начале этапа формирования "левофланговых (если смотреть с нашей стороны) клещей славянско-краматорской агломерации", а "правофланговые клещи" формируются со стороны Доброполья.

"Пока там до начального этапа еще не близко. Но и не далеко", — резюмировал обозреватель.

Стоит отметить, что 19 декабря аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении врага в Северске.

Напомним, 19 декабря ветеран, старший лейтенант и эксперт Николай Мельник в интервью проекту "Радио Свобода" рассказал,почему фронт под Северском "прогибается" и куда пойдет Россия в следующем году.

Также 18 декабря представители ISW рассказали РБК-Украина, что ВС РФ смогут захватить Покровск до конца года.