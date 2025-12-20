"Мета ворога — спершу повністю ізолювати": оглядач вказав, на якому напрямку погіршується ситуація

Ситуація на полі бою продовжує залишатися складною: погіршується ситуація на Лиманському напрямку на Донеччині. Дії росіян можуть вказувати на узгоджену операцію, що проводиться одночасно на двох напрямках.

Паралельно з проблемами, які спіткали українську сторону у Сіверську на Донеччині, можуть виникнути проблеми у напрямку Лимана Донецької області. Про загрози попередив військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі 20 грудня.

Експерт розповів, що російська армія переслідує мету спершу повністю ізолювати Лиманський напрямок від основних військових сил, зосереджених на цій ділянці фронту.

"Робиться це просуванням до Ярової-Пришибу з району Новоселівки з одного боку плацдарму та до Озерного Кривої Луки з іншого", — пояснив Мірошников.

Скриншот | допис оглядача про ситуацію на Лиманському напрямку

Зараз росіяни доволі близькі до цієї мети, вважає оглядач. Однак далі назріватимуть наступні проблеми, оскільки росіяни спробують витіснити Сили оборони, а тоді просунутися на північ.

Відео дня

"Далі буде витіснення наших оборонців з плацдарма, а також просування вздовж західного берега Сіверського Дінця на північ, до Миколаївки", — попередив Мірошников.

За словами оглядача, це свідчить про початок етапу формування "лівофлангових (якщо дивитися з нашого боку) кліщів словʼянсько-краматорськоі агломерації", натомість "правофлангові кліщі" формуються з боку Добропілля.

"Поки там до початкового етапу ще не близько. Але і не далеко", — резюмував оглядач.

Варто зазначити, що 19 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування ворога у Сіверську.

Нагадаємо, 19 грудня ветеран, старший лейтенант та експерт Микола Мельник в інтерв'ю проєкту "Радіо Свобода" розповів, чому фронт під Сіверськом "прогинається" і куди піде Росія у наступному році.

Також 18 грудня представники ISW розповіли РБК-Україна, що ЗС РФ зможуть захопити Покровськ до кінця року.