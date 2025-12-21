Ушел под воду: в сети появились новые фото пораженного в Ростове танкера "Валерий Горчаков"

Повреждения российское судно получило в четверг, 18 декабря. Танкер стоит напротив нефтеналивного терминала Новошахтинского НПЗ в Ростове.

В результате удара по судну "Валерий Горчаков" повреждения получила ходовая рубка. Об этом информирует телеграм-канал Supernova+, который публикует соответствующие фотографии.

Из-за пробоин в судне корма ушла под воду по уровню надстройки.

Танкер "Валерий Горчаков" Фото: соцсети

Также, как отмечается, пробоины возникли в машинном отделении, а в одном из отсеков произошел пожар.

Погибли двое членов экипажа: кок и третий механик. Ранения получили старший помощник капитана и двое матросов.

Напомним, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки на порт в Ростове-на-Дону загорелось грузовое судно. Погибли двое членов экипажа, которые в момент удара были на борту, еще трое получили ранения.

Утром после удара появились фотографии, которые показывали состояние 140-метрового нефтяного танкера "Валерий Горчаков", которому исполнилось 56 лет. Корабль, который находится под санкциями, поскольку является частью "теневого флота", огородили бонами и окружили охраной.

Также Фокус писал, что Украина атаковала танкер теневого флота России в Средиземном море в нейтральных водах. Военные спецподразделения "Альфа" СБУ беспилотниками атаковали танкер QENDIL, который получил критические повреждения и пока не может использоваться по назначению.