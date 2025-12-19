"Валерий Горчаков" действительно тонет: в сети показали состояние корабля РФ после атаки дронов (фото)

В порту Ростова-на-Дону Российской Федерации вторые сутки тонет 140-метровый нефтяной танкер "Валерий Горчаков". В сети появились фото, которые показывают реальное состояние корабля, построенного 56 лет назад.

Танкер "Валерий Горчаков" действительно получил пробоину во время удара дронов, свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале росСМИ Astra. Анализ кадров показал, что корабль погрузился по уровень надстройки на палубе, но его пока не ремонтируют, а огородили бонами и окружили охраной.

Фото из Ростова-на-Дону появились утром 18 декабря. Кадр сделали с моста напротив нефтеналивного терминала Новошахтинского НПЗ. На противоположном берегу — часть корпуса танкера, который наполовину ушел под воду.

Атака дронов на РФ — как выглядит корабль "Валерий Горчаков" после 18 декабря Фото: Astra

Атака дронов на РФ — как выглядит корпус корабля "Валерий Горчаков" после 18 декабря Фото: Astra

РосСМИ провело геолокацию фото и установило точку, в которой находится российский корабль. Выяснилось, что он стоит в 850 м от точки удара дронов, который произошел четыре дня назад, 15 декабря. После попадания начался пожар, напомнило медиа. Как уточнили на портале "Милитарный", появилась пробоина в машинном и румпельном отделении, есть повреждения рубки и корпуса.

Атака дронов на РФ — геолокация координат корабля "Валерий Горчаков" 18 декабря Фото: Astra

О том, что на фото именно "Валерий Горчаков" говорят фото корабля до попадания — видим надстройку на палубе, которая сейчас едва выглядывает из воды. Кроме того, данные сервиса MarineTraffic также показывают, что танкер должен был находиться в указанной точке.

Атака дронов на РФ — как выглядел корабль "Валерий Горчаков" до 18 декабря Фото: marinetraffic.com.

"Валерий Горчаков" (IMO 895129) — сухогрузное судно РФ, построенное более 60 лет назад и в то время называющееся Volgo-Don 5009. В 2004 году сухогруз превратили в нефтяной танкер. Характеристики корабля — длина 140 м, грузоподъемность 5 тыс. тонн. Медиа сообщили, что "Валерий Горчаков" находится под санкциями, поскольку является частью "теневого флота" РФ — заходил в порты на оккупированных территориях и перевозил российскую нефть.

Атака дронов на РФ — детали удара по порту Ростова

Отметим, Фокус писал об атаках дронов на РФ, которые произошли 15 и 18 декабря. В ночь на 15 декабря в российских пабликах появились сообщения о звуках взрывов в Ростовской области, а также под Москвой. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что было громко в девяти районах, а также в Ростове, Новошахтинске и Каменском. Также он признал, что часть области осталась без электроснабжения. РосСМИ Astra уточнило, что той ночью вспыхнул пожар на терминале Новошахтинского НПЗ в Ростове-на-Дону.

Следующая атака на южную область РФ состоялась в ночь на 18 декабря. Было громко в Ростове и Батайске и получил повреждения корабль "Валерий Горчаков" в Ростове-на-Дону. Местные власти не указали названия судна, но признали попадание и добавили, что пострадали пятеро россиян, из них двое — погибли.

Напоминаем, в ночь на 15 декабря РФ потеряла подводную лодку проекта "Варшавянка" в порту Новороссийска. Спутниковые фото, которые появились через два дня, показали, что субмарина окружена пятном горючего и ее не могут отвести, потому что она, вероятно, не на ходу.