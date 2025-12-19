"Валерій Горчаков" справді тоне: у мережі показали стан корабля РФ після атаки дронів (фото)

У порту Ростова-на-Дону Російської Федерації другу добу тоне 140-метровий нафтовий танкер "Валерій Горчаков". У мережі з'явились фото, які показують реальний стан корабля, якому виповнилось 56 років.

Танкер "Валерій Горчаков" справді отримав пробоїну під час удару дронів, свідчать кадри, опубліковані у Telegram-каналі росЗМІ Astra. Аналіз кадрів показав, що корабель занурився по рівень надбудови на палубі, але його поки не ремонтують, а обгородили бонами та оточили охороною.

Фото з Ростова-на-Дону з'явились зранку 18 грудня. Кадр зробили з мосту навпроти нафтоналивного термінала Новошахтинського НПЗ. На протилежному березі — частина корпусу танкера, який наполовину пішов під воду.

Атака дронів на РФ - як виглядає корабель "Валерій Горчаков" після 18 грудня Фото: Astra

Атака дронів на РФ - як виглядає корпус корабля "Валерій Горчаков" після 18 грудня Фото: Astra

РосЗМІ провело геолокацію фото і встановило точку, у якій перебуває російський корабель. З'ясувалось, що він стоїть за 850 м від точки удару дронів, який стався чотири дні тому, 15 грудня. Після влучання почалась пожежа, нагадало медіа. Як уточнили на порталі "Мілітарний", з'явилась пробоїна у машинному та румпельному відділенні, є пошкодження рубки та корпусу.

Відео дня

Атака дронів на РФ - геолокація координат корабля "Валерій Горчаков" 18 грудня Фото: Astra

Про те, що на фото саме "Валерій Горчаков" говорять фото корабля до влучання — бачимо надбудову на палубі, яка наразі ледь виглядає з води. Крім того, дані сервісу MarineTraffic також показують, що танкер мав перебувати у вказаній точці.

Атака дронів на РФ - як виглядав корабель "Валерій Горчаков" до 18 грудня Фото: marinetraffic.com.

"Валерій Горчаков" (IMO 895129) — суховантажне судно РФ, збудоване понад 60 років тому і на той час мало назву Volgo-Don 5009. У 2004 році суховантаж перетворили у нафтовий танкер. Характеристики корабля — довжина 140 м, вантажопідйомність 5 тис. тонн. Медіа повідомили, що "Валерій Горчаков" перебуває під санкціями, оскільки є частиною "тіньового флоту" РФ — заходив у порти на окупованих територіях та перевозив російську нафту.

Атака дронів на РФ — деталі удар по порту Ростова

Зазначимо, Фокус писав про атаки дронів на РФ, які відбулись 15 та 18 грудня. В ніч на 15 грудня у російських пабліках з'явились повідомлення про звуки вибухів у Ростовській області, а також під Москвою. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що було гучно у дев'яти районах, а також у Ростові, Новошахтинську та Каменському. Також він визнав, що частина області залишилась без електропостачання. РосЗМІ Astra уточнило, що тієї ночі спалахнула пожежа на терміналі Новошахтинського НПЗ у Ростові-на-Дону.

Наступна атака на південну область РФ відбулась в ніч на 18 грудня. Було гучно у Ростові та Батайську і отримав пошкодження корабель "Валерій Горчаков" у Ростов-на-Дону. Місцева влада не вказала назви судна, але визнала влучання і додала, що постраждало п'ятеро росіян, з них двоє — загинули.

Нагадуємо, в ніч на 15 грудня РФ втратила підводний човен проєкту "Варшавянка" у порту Новоросійська. Супутникові фото, які з'явились за два дні, показали, що субмарина оточена плямою пального і її не можуть відвести, бо вона, ймовірно, не на ходу.