Пішов під воду: у мережі з'явилися нові фото ураженого у Ростові танкера "Валерій Горчаков"

Пошкодження російське судно отримало у четвер, 18 грудня. Танкер стоїть навпроти нафтоналивного термінала Новошахтинського НПЗ у Ростові.

В результаті удару по судну "Валерій Горчаков" пошкодження отримала ходова рубка. Про це інформує телеграм-канал Supernova+, який публікує відповідні світлини.

Через пробоїни у судні корма пішла під воду по рівню надбудови.

Танкер "Валерій Горчаков" Фото: соцмережi

Також, як зазначається, пробоїни виникли у машинному відділенні, а в одному з відсіків зайнялася пожежа.

Загинули двоє членів екіпажу: кок та третій механік. Поранення отримали старший помічник капітану та двоє матросів.

Нагадаємо, губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомляв, що внаслідок атаки на порт у Ростові-на-Дону загорілося вантажне судно. Загинули двоє членів екіпажу, що в момент удару були на борту, ще троє дістали поранення.

Вранці після удару з'явилися світлини, які показували стан 140-метрового нафтового танкера "Валерій Горчаков", якому виповнилось 56 років. Корабель, який перебуває під санкціями, оскільки є частиною "тіньового флоту", обгородили бонами та оточили охороною.

Також Фокус писав, що Україна атакувала танкер тіньового флоту Росії у Середземному морі в нейтральних водах. Військові спецпідрозділу "Альфа" СБУ безпілотниками атакували танкер QENDIL, який отримав критичні ушкодження та наразі не може використовуватися за призначенням.