Нардепы могут отменить отсрочку для военнообязанных, поступающих в колледжи и техникумы

В Украине стремительно возросло количество мужчин старше 25 лет, которые получают профессиональное и высшее образование, и эту возможность могут отменить из-за попыток избежать мобилизации, заявили в Верховной Раде.

Народные депутаты работают над законопроектом, который касается мужчин старше 25 лет и может лишить их возможности получить бронирование от мобилизации путем поступления в учебные заведения, написал в Telegram-канале глава образовательного комитета ВР Сергей Бабак. При этом нардеп вспомнил статистику предыдущих лет, когда стремительно возросло количество желающих поступить в магистратуру и бакалавриат. После определенных мер численность поступающих в учреждения высшего образования упала, но тенденция держится для предвысшего и профессионального образования, и этим вопросом займутся народные избранники.

Бабак отметил, что над идеей изменений совместно работают два комитета — образовательный и по нацбезопасности. Нардеп пояснил, что количество поступающих в учреждения предвысшего образования (колледжи, техникумы) и дальше держится на аномально высоком уровне, хотя и упало вдвое после определенных изменений законодательства. В частности, в 2024 году абитуриентов 25+ лет в такие учебные заведения было около 55 тыс., а уже в 2025 году — вдвое меньше (24 тыс.). Учитывая это, планируют внести изменения, чтобы закрыть "возможные лазейки" и чтобы "образование использовалось по назначению".

На портале Верховной Рады пока нет информации о новом законопроекте об изменениях в возможности получать образование и получением брони от мобилизации.

17 декабря в сети появилась информация от заместителя главы Минобразования Николая Трофименко, который высказался о численности мужчин 25+, которые поступают в учебные заведения во время большой войны. Чиновник привел статистику, из которой следует, что количество поступающих этой категории в 2022 году по сравнению с 2021 выросло в 14 раз. Тенденция росла до 2024 года, но в 2025 году произошло падение более чем в два раза. Также отмечается, что Государственная служба качества образования и правоохранители занимаются проверками и "недобросовестные случаи проверяются и сокращения происходят".

Отметим, летом 2025 года на рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект №13193, согласно которому мужчины в возрасте 25+, решившие получить профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование, теряли отсрочку. Впрочем, в июле 2025 года законопроект отозвали.

Напоминаем, 10 декабря народный депутат Александр Федиенко сообщил о решении Кабинета Министров относительно мгновенной отмены бронирования от мобилизации. Между тем юристы рассказали, о чем следует помнить гражданам, которые хотят иметь отсрочку по уходу за родственниками с инвалидностью.