Нардепи можуть скасувати відстрочку для військовозобов'язаних, які вступають у коледжі та технікуми

В Україні стрімко зросла кількість чоловіків віком понад 25 років, які здобувають професійну та перевищу освіту, і цю можливість можуть скасувати через спроби уникнути мобілізації, заявили у Верховній Раді.

Народні депутати працюють над законопроєктом, який стосується чоловіків віком понад 25 років і може позбавити їх можливості отримати бронювання від мобілізації шляхом вступу у навчальні заклади, написав у Telegram-каналі глава освітнього комітету ВР Сергій Бабак. При цьому нардеп згадав статистику попередніх років, коли стрімко зросла кількість охочих вступити у магістратуру та бакалаврат. Після певних заходів чисельність вступників у заклади вищої освіти упала, але тенденція тримається для передвищої та професійної освіти, і цим питанням займуться народні обранці.

Бабак зауважив, що над ідеєю змін спільно працюють два комітети — освітній та з нацбезпеки. Нардеп пояснив, що кількість вступників у заклади передвищої освіти (коледжі, технікуми) і далі тримається на аномально високому рівні, хоч і упало удвічі після певних змін законодавства. Зокрема, у 2024 році абітурієнтів 25+ років у такі заклади освіти було близько 55 тис., а вже у 2025 році — удвічі менше (24 тис.). З огляду на це планують внести зміни, щоб закрити "можливі лазівки" і щоб "освіта використовувалась за призначенням".

На порталі Верховної Ради поки немає інформації про новий законопроєкт щодо змін у можливості здобувати освіту та отриманням броні від мобілізації.

Мобілізація в Україні — які особливості вступу під час війни

17 грудня у мережі з'явилась інформація від заступника глави Міносвіти Миколи Трофименка, який висловився щодо чисельності чоловіків 25+, які вступають у заклади освіти під час великої війни. Чиновник навів статистику, з якої випливає, що кількість вступників цієї категорії у 2022 році порівняно з 2021 зросла у 14 разів. Тенденція зростала до 2024 року, але у 2025 році сталось падіння у більше як двічі. Також зауважується, що Державна служба якості освіти та правоохоронці займаються перевірками і "недоброчесні випадки перевіряються і скорочення відбуваються".

Зазначимо, влітку 2025 року на розгляд Верховної Ради внесли законопроєкт №13193, відповідно до якого чоловіки віком 25+, які вирішили здобути професійно-технічну та фахову передвищу освіту втрачали відстрочку. Втім, у липні 2025 року законопроєкт відкликали.

Нагадуємо, 10 грудня народний депутат Олександр Федієнко повідомив про рішення Кабінету Міністрів щодо миттєвого скасування бронювання від мобілізації. Тим часом юристи розповіли, про що слід пам'ятати громадянам, які хочуть мати відстрочку по догляду за родичами з інвалідністю.