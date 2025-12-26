"Армия сдерживания": Подоляк раскрыл, кто должен финансировать 800-тысячное войско Украины (видео)

Европа должна быть заинтересована в финансировании Вооруженных сил Украины, ведь именно украинское войско — это армия сдерживания РФ и безопасность восточной границы НАТО.

Для финансирования 800 тысяч украинских военнослужащих нужен будет большой объем денег, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк

По его словам, до полномасштабного вторжения Украина планировала армию численностью 250-300 тысяч, однако полномасштабное вторжение РФ подняло эту планку до 800 тысяч человек.

"Это неплохая демилитаризация в российском понимании этого слова", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что кроме личного состава, Украина должна развивать ракетные и дроновые производства, в частности ракеты малой и средней дальности в больших объемах.

"Кто должен финансировать? Мы считаем, что это армия сдерживания, Вооруженные силы сдерживания по восточной границе. И в этом должна быть заинтересована вся Европа и инвестиции должны быть общими", — отметил Подоляк.

Советник ОП пояснил, что формула финансирования ВСУ будет выведена, как только это будет согласовано с европейскими партнерами.

"Численность — 800+ и это, безусловно, должна быть профессиональная армия: то есть люди должны туда подписывать контракты за неплохие деньги. Это большие деньги и большой объем инвестиций. Нужно четко понимать, с кем мы это делаем", — подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что украинская армия должна быть полностью интегрирована в систему безопасности Европы.

Напомним, после увольнения Андрея Ермака Михаила Подоляка переназначили на должность советника Офиса президента.

