"Армія стримування": Подоляк розкрив, хто має фінансувати 800-тисячне військо України (відео)

Європа повинна бути зацікавлена у фінансуванні Збройних сил України, адже саме українське військо — це армія стримування РФ та безпека східного кордону НАТО.

Для фінансування 800 тисяч українських військовослужбовців потрібен буде великий обсяг грошей, заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк

За його словами, до повномасштабного вторгнення Україна планувала армію чисельністю 250–300 тисяч, однак повномасштабне вторгнення РФ підняло цю планку до 800 тисяч осіб.

"Це непогана демілітаризація в російському розумінні цього слова", — сказав Подоляк.

Він підкреслив, що окрім особового складу, Україна має розвивати ракетні та дронові виробництва, зокрема ракети малої та середньої дальності у великих обсягах.

"Хто має фінансувати? Ми вважаємо, що це армія стримування, Збройні сили стримування по східному кордону. І в цьому має бути зацікавлена вся Європа і інвестиції мають бути спільними", — зазначив Подоляк.

Радник ОП пояснив, що формула фінансування ЗСУ буде виведена, як тільки це буде узгоджено з європейськими партнерами.

"Чисельність — 800+ і це, безумовно, має бути професійна армія: тобто люди мають туди підписувати контракти за непогані гроші. Це великі гроші і великий обсяг інвестицій. Потрібно чітко розуміти, з ким ми це робимо", — наголосив Подоляк.

Він також додав, що українська армія має бути повністю інтегрована в систему безпеки Європи.

