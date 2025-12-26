Россия нанесла ракетный удар по Умани, среди раненых — дети (видео)

Российские оккупанты днем 26 декабря нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Ракета попала в частный жилой дом.

Известно о шести раненых в результате обстрела. Среди них — двое детей. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

По его данным, на месте работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается помощь. Информация о погибших пока не поступала.

Городской голова Умани Ирина Плетнева сообщила, что в результате атаки повреждено много домов на одной из улиц — разрушены крыши, выбиты окна и двери. Муниципальная власть развернула штаб оказания помощи пострадавшим, а также обещает предоставить временное жилье тем, чьи дома пострадали.

В Нацполиции также сообщили, что удар был нанесен по жилому микрорайону города и опубликовали видео с места прилета.

Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в сторону Умани в 11:28. А в 11:38 сообщили об отбое ракетной опасности.

Telegram-канал "Николаевский ванек" информировал о том, что атака осуществлена управляемой авиационной ракетой. Предположительно, речь идет о Х-59/Х-69.

Напомним, что 18 декабря россияне совершили массированную дроновую атаку на Черкассы. Оккупанты целились по критической инфраструктуре. В результате обстрела пострадали шесть человек.

В ночь на 26 декабря российские оккупанты запустили около десятка крылатых ракет типа "Калибр". Также сообщалось об атаке "Шахедов", которые летели в разных направлениях.

Под атакой были объекты инфраструктуры в Одессе и на Волыни. Кроме того, враг попал по домам гражданских в Запорожской области.