Росія завдала ракетного удару по Умані, серед поранених — діти (відео)

Російські окупанти вдень 26 грудня завдали ракетного удару по Умані в Черкаській області. Ракета влучила у приватний житловий будинок.

Відомо про шістьох поранених внаслідок обстрілу. Серед них — двоє дітей. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його даними, на місці працюють екстрені служби, усім постраждалим надається допомога. Інформація про загиблих наразі не надходила.

Міська голова Умані Ірина Плетньова повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено багато будинків на одній з вулиць — зруйновані дахи, вибиті вікна та двері. Муніципальна влада розгорнула штаб надання допомоги постраждалим, а також обіцяє надати тимчасове житло тим, чиї будинки постраждали.

У Нацполіції також повідомили, що удар було завдано по житловому мікрорайону міста та опублікували відео з місця прильоту.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль в бік Умані о 11:28. А о 11:38 повідомили про відбій ракетної небезпеки.

Telegram-канал "Николаевский ванек" інформував про те, що атака здійснена керованою авіаційною ракетою. Імовірно, йдеться про Х-59/Х-69.

Нагадаємо, що 18 грудня росіяни здійснили масовану дронову атаку на Черкаси. Окупанти цілили по критичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей.

У ніч на 26 грудня російські окупанти запустили близько десятка крилатих ракет типу "Калібр". Також повідомлялося про атаку "Шахедів", які летіли у різних напрямках.

Під атакою були обʼєкти інфраструктури в Одесі та на Волині. Крім того, ворог влучив по будинках цивільних у Запорізькій області.