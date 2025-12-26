Россияне устанавливают оборудование для "Шахедов" на домах: Зеленский предупредил Беларусь

Украинские спецслужбы продолжают фиксировать угрозы с территории Беларуси. ВС РФ используют территорию соседнего государства, чтобы обходить защитные сооружения Сил обороны Украины.

При этом это является рискованным для самой Беларуси. Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский, который провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Он обратил внимание, что сначала на территории РБ был размещен ракетный комплекс "Орешник", а теперь с территории Беларуси в Украину заходят "Шахеды".

При этом Зеленский сообщил, что оборудование, которое используется в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах.

"Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "шахеды" на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что на заседании ставки обсуждали вопросы финансирования производства перехватчиков и структуру поставок в войска. По его словам, украинские военные жалуются на распределение дронов, в частности относительно недостаточного обеспечения дронами.

На следующую Ставку Зеленский просит у Генштаба и Минобороны проработать изменения в стратегию защиты украинского неба. Президент хочет получить информацию о том, что необходимо сделать дополнительно, чтобы дать больше возможностей нашим подразделениям как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций.

Россия использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине

Напомним, сегодня стало известно, что ВС РФ атакуют Волынскую и Ровенскую области, используя воздушное пространство Беларуси и РФ для запуска беспилотников. Перед этим эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов предполагал, что управление "Шахедом" для атаки на поезд в Житомирской области осуществлялось из Беларуси, расстояние от которой до места инцидента составляет 80 километров.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что Россия использует территорию Беларуси для атак на западные украинские регионы.

Позже эксперт объяснил, как через Беларусь "Шахэды" РФ бьют по поездам на западе и севере Украины.