Росіяни встановлюють обладнання для "Шахедів" на будинках: Зеленський попередив Білорусь

Українські спецслужби продовжують фіксувати загрози з території Білорусі. ЗС РФ використовують територію сусідньої держави, щоб обходити захисні споруди Сил оборони України.

Водночас це є ризикованим для самої Білорусі. Про це попередив президент України Володимир Зеленський, який провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Він звернув увагу, що спочатку на території РБ було розміщено ракетний комплекс "Орешник", а тепер з території Білорусі в Україну заходять "Шахеди".

Водночас Зеленський повідомив, що обладнання, яке використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розташовується, зокрема, на житлових будинках.

"Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди" на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді", — наголосив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що на засіданні Ставки обговорювали питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська. За його словами, українські військові жаліються на розподіл дронів, зокрема щодо недостатнього забезпечення дронами.

На наступну Ставку Зеленський просить у Генштаба та Міноборони пропрацювати зміни до стратегії захисту українського неба. Президент хоче отримати інформацію щодо того, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій.

Росія використовує повітряний простір Білорусі для атак по Україні

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗС РФ атакують Волинську та Рівненську області, використовуючи повітряний простір Білорусі та РФ для запуску безпілотників. Перед цим експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов припускав, що управління "Шахедом" для атаки на поїзд у Житомирській області здійснювалося з Білорусі, відстань від якої до місця інциденту становить 80 кілометрів.

Згодом Зеленський підтвердив, що Росія використовує територію Білорусі для атак на західні українські регіони.

Пізніше експерт пояснив, як через Білорусь "Шахеди" РФ б'ють по потягах на заході та півночі України.