Як через Білорусь "Шахеди" РФ б'ють по потягах на заході та півночі України, — експерт (відео)

Росіяни скористались близькістю української залізниці від кордонів Білорусі, звідки оператори можуть керувати дронами для чітких влучань по логістиці, пояснив авіаексперт. 22 грудня дрон-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації пошкодив вантажний потяг в Коростені Житомирської області, а 26 грудня — залізничне депо у Ковелі Волинської області. Що об'єднує ці випадки і як Україна може впоратись з новим викликом війни?

Окрім ударів по потягах на півночі та заході прикметним є те, що росіяни навчились влучати по рухомих цілях, як було у Чернігові та Черкасах, нагадав авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі медіа NV. Росіяни отримали такі можливості завдяки вдосконаленню іранських "Шахедів", які поступово стають все більш схожими на FPV — тобто ними керують оператори. Щоб оператор міг працювати, створюється спеціальна мережева система зв'язку, яка транслює відразу відеосигнал (яким оператор "бачить") та радіосигнал (сигнал керування). Через пробіли у системі оборони у північних регіонах України росіяни отримали можливість керувати "Шахедами" прямо з Білорусі, пролунало на відео.

Криволап уточнив, що, на його думку, на півночі України "не надто серйозні засоби РЕБ". Завдяки цьому росіяни змогли виконати "трюк" — швидку зміну частоти відправника та приймача сигналу: це роблять синхронно, і у спостерігача складається враження, що це шум. Ця вигадка дає змогу "Шахеду" летіти під керуванням оператора. З іншого боку, через закони фізики є затримка сигналу. Якби оператор перебував би на території РФ, то затримка була б надто велика і це ускладнило б керуванням у прямому ефірі. Звідси випливає, що оператор "Шахеда" повинен сидіти в Білорусі і звідти направляти БпЛА, які б'ють, наприклад, по залізниці.

"І технічно наші фахівці точно знають, що це була Білорусь, що оператор сидів в Білорусі, тому що закони фізики, затримки сигналу, передачі сигналу від одного об'єкту до іншого: не можна порушити закони фізики. А тут очевидно, що вони будуть саме там", — сказав Криволап.

Крім того, експерт спрогнозував подальший розвиток нових можливостей "Шахедів". На перших етапах ними керують люди, але з часом працюватиме система "штучного інтелекту" і діятиме рій.

Атаки "Шахедів" РФ — деталі ударів по поїздах

Фокус писав про атаки "Шахедів" РФ, які відбулись наприкінці грудня 2025 року. Зокрема, 22 грудня зійшов з рейок вантажний потяг у Коростені Житомирської області. Згодом стало відомо, що причина аварії — удар російського дрона-камікадзе: отримали поранення машиніст локомотива та його помічники.

В ніч на 26 грудня росіяни провели масовану атаку безпілотників і, зокрема, під удар потрапило залізничне депо в Ковелі Волинської області, повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба. Згідно з даними Волинської ОВА, ЗС РФ пошкодили об'єкти інфраструктури і тисячі людей залишилися без світла.

На карті можна побачити, що вказані населені пункти перебувають на відстані 50–70 км від білорусько-українського кордону. Крім того, північна гілка Укрзалізниці проходить через Сарни, розташовані на дистанції 30 км.

Атаки "Шахедів" РФ — точки ударів дронів 22–26 грудня Фото: Google Maps

Роль Білорусі в ударах "Шахедів" РФ

Про нову траєкторію руху "Шахедів", яку росіяни проклали завдяки Білорусі, повідомили у моніторинговому каналі Strategic Control. У каналі опублікували орієнтовну траєкторію польоту дронів ЗС РФ, які рухаються впритул до кордону, а потім звертають для завдання ударів по залізниці.

Атаки "Шахедів" РФ — траєкторія руху дронів на півночі та заході України 22–26 грудня

Зазначимо, військовослужбовець та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, навіщо "Шахеди" ЗС РФ прицільно б'ють по залізниці. На його думку, метою росіян є перерізати логістичний шлях, яким західна допомога прямує ЗСУ. Водночас експерт нагадав про удари по мостах в Маяках та Затоці Одеської області, внаслідок чого перерізали дорогу в Ізмаїл. Крім того, 23 грудня Бескрестнов прямо написав, що під час атаки на Коростень "Шахедом" керували з Білорусі.

Нагадуємо, 26 грудня президент України Володимир Зеленський згадав про Білорусь, яка причетна до ударів "Шахедів" РФ: пояснив, що будуть робити для оборони.