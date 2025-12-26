Как через Беларусь "Шахеды" РФ бьют по поездам на западе и севере Украины, — эксперт (видео)

Россияне воспользовались близостью украинской железной дороги от границ Беларуси, откуда операторы могут управлять дронами для четких попаданий по логистике, пояснил авиаэксперт. 22 декабря дроны-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации повредил грузовой поезд в Коростене Житомирской области, а 26 декабря — железнодорожное депо в Ковеле Волынской области. Что объединяет эти случаи и как Украина может справиться с новым вызовом войны?

Кроме ударов по поездам на севере и западе примечательно то, что россияне научились попадать по движущимся целям, как было в Чернигове и Черкассах, напомнил авиаэксперт Константин Криволап в эфире медиа NV. Россияне получили такие возможности, благодаря совершенствованию иранских "Шахедов", которые постепенно становятся все более похожими на FPV — то есть ими управляют операторы. Чтобы оператор мог работать, создается специальная сетевая система связи, которая транслирует сразу видеосигнал (которым оператор "видит") и радиосигнал (сигнал управления). Из-за пробелов в системе обороны в северных регионах Украины россияне получили возможность управлять "Шахедами" прямо из Беларуси, прозвучало на видео.

Атаки "Шахедов" РФ — Криволап о попаданиях по поездам см. с 17:34

Криволап уточнил, что, по его мнению, на севере Украины "не слишком серьезные средства РЭБ". Благодаря этому россияне смогли выполнить "трюк" — быструю смену частоты отправителя и приемника сигнала: это делают синхронно, и у наблюдателя создается впечатление, что это шум. Эта выдумка позволяет "Шахеду" лететь под управлением оператора. С другой стороны, из-за законов физики есть задержка сигнала. Если бы оператор находился бы на территории РФ, то задержка была бы слишком велика и это усложнило бы управление в прямом эфире. Отсюда следует, что оператор "Шахеда" должен сидеть в Беларуси и оттуда направлять БпЛА, которые бьют, например, по железной дороге.

"И технически наши специалисты точно знают, что это была Беларусь, что оператор сидел в Беларуси, потому что законы физики, задержки сигнала, передачи сигнала от одного объекта к другому: нельзя нарушить законы физики. А здесь очевидно, что они будут именно там", — сказал Криволап.

Кроме того, эксперт спрогнозировал дальнейшее развитие новых возможностей "Шахедов". На первых этапах ими управляют люди, но со временем будет работать система "искусственного интеллекта" и будет действовать рой.

Атаки "Шахедов" РФ — детали ударов по поездам

Фокус писал об атаках "Шахедов" РФ, которые состоялись в конце декабря 2025 года. В частности, 22 декабря сошел с рельсов грузовой поезд в Коростене Житомирской области. Позже стало известно, что причина аварии — удар российского дрона-камикадзе: получили ранения машинист локомотива и его помощники.

В ночь на 26 декабря россияне провели массированную атаку беспилотников и, среди прочего, под удар попало железнодорожное депо в Ковеле Волынской области, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Согласно данным Волынской ОГА, ВС РФ повредили объекты инфраструктуры и тысячи людей оставили без света.

На карте можно увидеть, что указанные населенные пункты находятся на расстоянии 50-70 км от белорусско-украинской границы. Кроме того, северная ветка Укрзализныци проходит через Сарны, расположенные на дистанции 30 км.

Атаки "Шахедов" РФ — точки ударов дронов 22-26 декабря Фото: Google Maps

Роль Беларуси в ударах "Шахедов" РФ

О новой траектории движения "Шахедов", которую россияне проложили благодаря Беларуси, сообщили в мониторинговом канале Strategic Control. В канале опубликовали ориентировочную траекторию полета дронов ВС РФ, которые движутся вплотную к границе, а затем сворачивают для нанесения ударов по железной дороге.

Атаки "Шахедов" РФ — траектория движения дронов на севере и западе Украины 22-26 декабря

Отметим, военнослужащий и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, зачем "Шахматы" ВС РФ прицельно бьют по железной дороге. По его мнению, целью россиян является перерезать логистический путь, по которому западная помощь направляется ВСУ. При этом эксперт напомнил об ударах по мостам в Маяках и Затоке Одесской области, в результате чего перерезали дорогу в Измаил. Кроме того, 23 декабря Бескрестнов прямо написал, что во время атаки на Коростень "Шахедом" руководили из Беларуси.

Напоминаем, 26 декабря президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о Беларуси, которая причастна к ударам "Шахедов" РФ: объяснил, что будут делать для обороны.