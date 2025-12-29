ВС РФ перегруппировываются вблизи Днепропетровщины: в ВСУ раскрыли, где активизировались оккупанты (карта)

Российские военные осуществляют перегруппировку сил и средств вблизи границ с Днепропетровской областью. Однако противник активизировался на Ореховском направлении.

Спад вражеской активности наблюдается в частности на Александровском направлении. Об этом сообщил 28 декабря спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии для издания LIGA.net.

Чиновник рассказал, что на этом направлении до недавнего времени военные насчитывали 60 и более боевых столкновений. Однако в течение последних нескольких дней их там происходит значительно меньше.

"За минувшие сутки на Александровском направлении состоялось 16 боевых столкновений", — отметил Волошин.

Спад вражеской активности у границ с Днепропетровской областью военные связывают с тем, что подразделения ВС РФ осуществляют перегруппировку своих сил и средств. Сейчас же боевые действия продолжаются в районе шести населенных пунктов — Ялты, Вишневого, Александрограда, Вербового, Привольного, Рыбного. Также бои происходят в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

Зато россияне активизировались в районе населенных пунктов Малые Щербаки и Малая Токмачка на Ореховском направлении, в Запорожской области. Как сообщается, ВС РФ осуществляют попытки проникнуть сквозь позиции военных Сил обороны и попасть в тыл.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 28 декабря, на Ореховском направлении произошло не менее 9 вражеских атак. Россияне атаковали в районе Щербаков, Малой Токмачки, Степного, Плавней и в сторону Новоандреевки и Приморского, отметили в Генштабе.

Скриншот карты DeepState | ситуация на Ореховском направлении

Напомним, 28 декабря в интервью "Украинской правде" Всеволод Кожемяко, основатель 13-й бригады оперативного назначения "Хартия", рассказал, как российские военные проникают в Купянск Харьковской области.

Также 28 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, где продвигается российская армия. Военные РФ атакуют в Гуляйполе, Покровске и Мирнограде.