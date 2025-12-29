ЗС РФ перегруповуються поблизу Дніпропетровщини: у ЗСУ розкрили, де активізувалися окупанти (карта)

Російські військові здійснюють перегрупування сил та засобів поблизу кордонів з Дніпропетровською областю. Однак противник активізувався на Оріхівському напрямку.

Спад ворожої активності спостерігається зокрема на Олександрівському напрямку. Про це повідомив 28 грудня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі для видання LIGA.net.

Посадовець розповів, що на цьому напрямку донедавна військові нараховували 60 та більше бойових зіткнень. Проте упродовж останніх кількох днів їх там відбувається значно менше.

"За минулу добу на Олександрівському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень", — зазначив Волошин.

Спад ворожої активності біля кордонів з Дніпропетровською областю військові пов'язують з тим, що підрозділи ЗС РФ здійснюють перегрупування своїх сил та засобів. Наразі ж бойові дії тривають у районі шести населених пунктів — Ялти, Вишневого, Олександрограда, Вербового, Привільного, Рибного. Також бої відбуваються у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Відео дня

Натомість росіяни активізувалися у районі населених пунктів Малі Щербаки та Мала Токмачка на Оріхівському напрямку, у Запорізькій області. Як повідомляється, ЗС РФ здійснюють спроби проникнути крізь позиції військових Сил оборони та потрапити у тил.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби, 28 грудня, на Оріхівському напрямку відбулося щонайменше 9 ворожих атак. Росіяни атакували в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів та у бік Новоандріївки та Приморського, зазначили у Генштабі.

Скриншот мапи DeepState | ситуація на Оріхівському напрямку

Нагадаємо, 28 грудня інтерв'ю "Українській правді" Всеволод Кожем'яко, засновник 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія", розповів, як російські військові проникають у Куп'янськ Харківської області.

Також 28 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили, де просувається російська армія. Військові РФ атакують у Гуляйполі, Покровську та Мирнограді.