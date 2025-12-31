Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что получил задание от президента Владимира Путина расширить так называемую буферную зону в двух областях Украины. В СМИ обратили внимание, что этим словам предшествовали угрозы местью.

"Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника", — заявил Герасимов, как передали в "РИА Новости" 31 декабря.

По его словам, Путин поставил задачу продолжить расширение так называемого "буфера" якобы для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей. В издании отметили, что сам глава Кремля хвалил ВС РФ за успехи в создании буферной зоны вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.

"Замечания Герасимова следуют за обещанием России отомстить за то, что, как она утверждала, без доказательств, было попыткой напасть на резиденцию Путина, обвинение, которое Киев опроверг, заявив, что оно было направлено на то, чтобы сорвать мирные переговоры, поскольку война приближается к своему четвертому году", — обратили внимание в Reuters.

В Украине пока не реагировали на заявление начальника российского Генштаба. Однако Путин неоднократно подавал "буфер" как способ отодвинуть ВСУ и украинское оружие дальше от границы. Он аргументировал такую потребность обстрелами и атаками БПЛА. Позиция же Киева другая: россияне лишь оправдывают вторжение вглубь страны.

Напомним, аналитики ISW разобрали ложь Кремля относительно атаки БПЛА на резиденцию Путина. Заявления из Москвы противоречили друг другу, а местные даже не слышали работы ПВО. Однако Россия уже заявила, что готовит ответный удар, а президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе для Киева.

Позже в ISW отметили, что Москва так и не предоставила доказательств атаки ВСУ, о которой заявила. Аналитики заверили, что Россия пытается оправдать настаивание на капитуляции Украины и Запада.