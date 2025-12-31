Путін наказав розширити "буфер" в Україні: в яких областях наступатимуть ЗС РФ

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що отримав завдання від президента Володимира Путіна розширити так звану буферну зону у двох областях України. У ЗМІ звернули увагу, що цим словам передували погрози помстою.

"Війська об'єднаного угруповання впевнено просуваються вглиб оборони противника", — заявив Герасимов, як передали у "РИА Новости" 31 грудня.

З його слів, Путін поставив завдання продовжити розширення так званого "буфера" нібито для забезпечення мирного життя мешканців Бєлгородської та Курської областей. У виданні зазначили, що сам очільник Кремля хвалив ЗС РФ за успіхи у створенні буферної зони вздовж кордону у Харківській та Сумській областях.

"Зауваження Герасимова слідують за обіцянкою Росії помститися за те, що, як вона стверджувала, без доказів, було спробою напасти на резиденцію Путіна, звинувачення, яке Київ спростував, заявивши, що воно було спрямоване на те, щоб зірвати мирні переговори, оскільки війна наближається до свого четвертого року", — звернули увагу у Reuters.

В Україні поки не реагували на заяву начальника російського Генштабу. Однак Путін неодноразово подавав "буфер" як спосіб відсунути ЗСУ та українську зброю далі від кордону. Він аргументував таку потребу обстрілами та атаками БПЛА. Позиція ж Києва інша: росіяни лише виправдовують вторгнення вглиб країни.

Нагадаємо, аналітики ISW розібрали брехню Кремля щодо атаки БПЛА на резиденцію Путіна. Заяви з Москви суперечили одна одній, а місцеві навіть не чули роботи ППО. Однак Росія вже заявила, що готує удар у відповідь, а президент Володимир Зеленський попередив про загрозу для Києва.

Пізніше в ISW наголосили, що Москва так і не надала доказів атаки ЗСУ, про яку заявила. Аналітики запевнили, що Росія намагається виправдати наполягання на капітуляції України та Заходу.