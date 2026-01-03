Десятки "Шахедов": россияне массированно атаковали Николаев дронами, что известно

В ночь на 3 января в Николаеве Николаевской области прогремела серия взрывов. Враг направил на город десятки ударных беспилотников.

Перед этим Воздушные силы Украины предупреждали о движении вражеских "Шахедов" в направлении Николаева. О взрывах в городе сообщил мэр Александр Сенкевич около 00:35 часов в своем Telegram-канале.

На город россияне направили несколько групп ударных БпЛА, которые несколькими волнами атаковали Николаев. Взрывы в городе продолжали раздаваться и после 01:00 часов, сообщили СМИ.

Местные Telegram-каналы уточняли, что под ударом дронов в частности находятся Центральный и Заводской районы Николаева.

По информации мониторинговых каналов, в целом россияне направили на Николаев около 20 ударных БпЛА во время ночной атаки по состоянию на 01:15 часов. Большинство вражеских дронов целились по объектам энергетической инфраструктуры, пишут мониторинговые каналы.

Відео дня

Скриншот | мониторинговые каналы об атаке на Николаев в ночь на 3 января

Около 01:20 часов Воздушные силы снова предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении Николаева. Местные СМИ сообщали о повторных звуках взрывов в городе. В 01:29 военные объявили отбой воздушной тревоги в Николаевском районе.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким около 02:00 часов информировал, что данных о пострадавших в результате массированного обстрела города не поступало.

"Николаев. По состоянию на сейчас без пострадавших", — отметил Ким.

Данных о других последствиях атаки на Николаев в ночь на 3 января на момент публикации не поступало.

Напомним, вечером 2 января прокуратура Харьковской области показала, как выглядят руины в Харькове, образовавшиеся после удара РФ.

В ЦПИ сообщали, что россияне распространили фейк о том, что удар по многоэтажке в Харькове осуществила якобы Украина.