Десятки "Шахедів": росіяни масовано атакували Миколаїв дронами, що відомо

У ніч на 3 січня у Миколаєві Миколаївської області пролунала серія вибухів. Ворог спрямував на місто десятки ударних безпілотників.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух ворожих "Шахедів" у напрямку Миколаєва. Про вибухи у місті повідомив мер Олександр Сєнкевич об близько 00:35 годині у своєму Telegram-каналі.

На місто росіяни спрямували кілька груп ударних БпЛА, які кількома хвилями атакували Миколаїв. Вибухи у місті продовжували лунати і після 01:00 години, повідомили ЗМІ.

Місцеві Telegram-канали уточняли, що під ударом дронів зокрема перебувають Центральний та Заводський райони Миколаєва.

За інформацією моніторингових каналів, загалом росіяни спрямували на Миколаїв близько 20 ударних БпЛА під час нічної атаки станом на 01:15 годину. Більшість ворожих дронів цілилися по об'єктах енергетичної інфраструктури, пишуть моніторингові канали.

Скриншот | моніторингові канали про атаку на Миколаїв у ніч на 3 січня

Близько 01:20 години Повітряні сили знову попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Миколаєва. Місцеві ЗМІ повідомляли про повторні звуки вибухів у місті. Об 01:29 військові оголосили відбій повітряної тривоги у Миколаївському районі.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім близько 02:00 години інформував, що даних про постраждалих внаслідок масованого обстрілу міста не надходило.

"Миколаїв. Станом на зараз без постраждалих", — зазначив Кім.

Даних щодо інших наслідків атаки на Миколаїв у ніч на 3 січня на момент публікації не надходило.

