"Важно не допустить": полковник запаса указал, куда на Востоке пытаются прорваться россияне и чем это грозит

Российская армия стремится прорваться в населенный пункт Гришино в Донецкой области, что грозит перекрытием логистики для Сил обороны в направлении двух важных городов.

Если россияне смогут прорваться и взять под контроль Гришино, это грозит нарушением логистики, которая обеспечивает операции ВСУ в Покровске и Мирнограде. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По словам военного, ВС РФ хорошо понимают важность этого населенного пункта в Донецкой области. Поэтому захватчики регулярно осуществляют по 3-4 атаки в сторону Гришино.

Взятие под контроль населенного пункта позволит российским военным держать под огневым контролем с помощью FPV-дронов примерно 10-15 километров пути. Им как раз и обеспечивается логистика в Покровск и Мирноград.

"Поэтому для нас важно не допустить их в Гришино. Россиянам важно туда выйти", — подчеркнул Роман Свитан.

Гришино на карте боевых действий

В то же время других вариантов для ВС РФ по вытеснению подразделений ВСУ из Покровска и Мирнограда нет, считает полковник. Именно поэтому они будут продолжать осуществлять атаки в сторону Гришино.

"Единственный механизм, как перерезать логистику — это выйти на Гришино", — подчеркнул эксперт.

Украинские военные также хорошо понимают намерения россиян. Поэтому сейчас успешно останавливают противника в направлении Гришино.

