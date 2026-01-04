"Важливо не допустити": полковник запасу вказав, куди на Сході намагаються прорватися росіяни і чим це загрожує

Російська армія прагне прорватися у населений пункт Гришине у Донецькій області, що загрожує перекриттям логістики для Сил оборони у напрямку двох важливих міст.

Якщо росіяни зможуть прорватися та взяти під контроль Гришине, це загрожує порушенням логістики, яка забезпечує операції ЗСУ у Покровську та Мирнограді. Про це в етері "24 Каналу" розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

За словами військового, ЗС РФ добре розуміють важливість цього населеного пункту на Донеччині. Відтак загарбники регулярно здійснюють по 3-4 атаки у бік Гришиного.

Взяття під контроль населеного пункту дозволить російським військовим тримати під вогневим контролем за допомогою FPV-дронів приблизно 10-15 кілометрів шляху. Ним якраз і забезпечується логістика у Покровськ та Мирноград.

"Тому для нас важливо не допустити їх у Гришине. Росіянам важливо туди вийти", — наголосив Роман Світан.

Скриншот карти DeepState | Гришине на мапі бойових дій

Водночас інших варіантів для ЗС РФ щодо витіснення підрозділів ЗСУ із Покровська та Мирнограда немає, вважає полковник. Саме через це вони продовжуватимуть здійснювати атаки у бік Гришиного.

"Єдиний механізм, як перерізати логістику — це вийти на Гришине", — підкреслив експерт.

Українські військові також добре розуміють наміри росіян. Тому наразі успішно зупиняють противника у напрямку Гришиного.

Варто зазначити, що 2 січня 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляв про те, що росіяни планують штурмувати Гришине. Повідомлялося, що противник намагається наростити тиск на північні околиці Покровська й далі штурмувати Гришине.

Нагадаємо, 3 січня аналітики DeepState інформували, що росіяни тиснуть на Покровському напрямку, однак прориву досягнути їм не вдалося.

2 січня український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников пояснював, чи зможуть ЗС РФ захопити нові українські території у 2026 році.