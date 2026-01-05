ВС РФ продолжают продвигаться в Мирнограде: в DeepState сообщили об изменениях на фронте (карта)

Российская армия смогла продвинуться в Мирнограде Покровского района и еще на двух направлениях в Донецкой области.

Также враг имел успехи в районе населенных пунктов Резниковка и Часов Яр в Донецкой области. Об изменениях на линии фронта сообщили аналитики проекта DeepState вечером 4 января.

"Враг продвинулся в Резниковке, Часовом Яру и в Мирнограде", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.

Карта DeepState | ВС РФ продвинулись в Мирнограде

Карта DeepState | ВС РФ продвинулись в районе Резниковки

Карта DeepState | ВС РФ продвинулись в Часовом Яру

В Генштабе ВСУ на момент публикации не комментировали данных аналитиков о продвижении врага в Донецкой области.

Какова ситуация в Мирнограде

По состоянию на 4 января известно, что в Мирнограде продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщал руководитель Центра противодействия дезинформации и лейтенант Андрей Коваленко, добавив, что ВС РФ также не взяли под контроль Родинское, Покровск и Гуляйполе.

Как сообщали в ТСН со ссылкой на данные офицера отделения коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Сергея Окишева, в Мирнограде ситуация остается под контролем Сил обороны Украины. ВС РФ пытаются продвигаться в город сразу с нескольких направлений, применяя тактику проникновения небольшими группами. Однако украинские военные вовремя фиксируют врага и уничтожают с помощью дронов и артиллерии.

Напомним, 4 января полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 Канала" сообщал, куда хотят прорваться ВС РФ в Донецкой области, чтобы нарушить логистику Сил обороны в Покровске и Мирнограде. По его словам, враг хочет захватить Гришино, чтобы реализовать намерения.

3 января аналитики DeepState писали, что ВС РФ давят на Покровском направлении, однако прорыва нет.