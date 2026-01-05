ЗС РФ продовжують просуватися у Мирнограді: у DeepState повідомили про зміни на фронті (карта)

Російська армія змогла просунутися у Мирнограді Покровського району та ще на двох напрямках у Донецькій області.

Також ворог мав успіхи у районі населених пунктів Різниківка та Часів Яр на Донеччині. Про зміни на лінії фронту повідомили аналітики проєкту DeepState увечері 4 січня.

"Ворог просунувся у Різниківці, Часовому Яру та у Мирнограді", — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни можна побачити на онлайн-карті бойових дій.

Мапа DeepState | ЗС РФ просунулися у Мирнограді

Мапа DeepState | ЗС РФ просунулися у районі Різниківки

Мапа DeepState | ЗС РФ просунулися у Часовому Яру

У Генштабі ЗСУ на момент публікації не коментували даних аналітиків про просування ворога на Донеччині.

Яка ситуація у Мирнограді

Станом на 4 січня відомо, що у Мирнограді продовжуються важкі бої. Про це повідомляв керівник Центру протидії дезінформації та лейтенант Андрій Коваленко, додавши, що ЗС РФ також не взяли під контроль Родинське, Покровськ та Гуляйполе.

Відео дня

Як повідомляли у ТСН з посиланням на дані офіцера відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергія Окішева, у Мирнограді ситуація залишається під контролем Сил оборони України. ЗС РФ намагаються просуватися до міста одразу з кількох напрямків, застосовуючи тактику проникнення невеликими групами. Однак українські військові вчасно фіксують ворога та знищують за допомогою дронів та артилерії.

Нагадаємо, 4 січня полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в етері "24 Каналу" повідомляв, куди хочуть прорватися ЗС РФ у Донецькій області, щоб порушити логістику Сил оборони у Покровську та Мирнограді. За його словами, ворог хоче захопити Гришине, аби реалізувати наміри.

3 січня аналітики DeepState писали, що ЗС РФ тиснуть на Покровському напрямку, однак прориву немає.