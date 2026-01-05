ЗС РФ продовжують просуватися у Мирнограді: у DeepState повідомили про зміни на фронті (карта)
Російська армія змогла просунутися у Мирнограді Покровського району та ще на двох напрямках у Донецькій області.
Також ворог мав успіхи у районі населених пунктів Різниківка та Часів Яр на Донеччині. Про зміни на лінії фронту повідомили аналітики проєкту DeepState увечері 4 січня.
"Ворог просунувся у Різниківці, Часовому Яру та у Мирнограді", — йдеться у повідомленні.
Відповідні зміни можна побачити на онлайн-карті бойових дій.
У Генштабі ЗСУ на момент публікації не коментували даних аналітиків про просування ворога на Донеччині.
Яка ситуація у Мирнограді
Станом на 4 січня відомо, що у Мирнограді продовжуються важкі бої. Про це повідомляв керівник Центру протидії дезінформації та лейтенант Андрій Коваленко, додавши, що ЗС РФ також не взяли під контроль Родинське, Покровськ та Гуляйполе.
Як повідомляли у ТСН з посиланням на дані офіцера відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергія Окішева, у Мирнограді ситуація залишається під контролем Сил оборони України. ЗС РФ намагаються просуватися до міста одразу з кількох напрямків, застосовуючи тактику проникнення невеликими групами. Однак українські військові вчасно фіксують ворога та знищують за допомогою дронів та артилерії.
Нагадаємо, 4 січня полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в етері "24 Каналу" повідомляв, куди хочуть прорватися ЗС РФ у Донецькій області, щоб порушити логістику Сил оборони у Покровську та Мирнограді. За його словами, ворог хоче захопити Гришине, аби реалізувати наміри.
3 січня аналітики DeepState писали, що ЗС РФ тиснуть на Покровському напрямку, однак прориву немає.