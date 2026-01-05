Продадут и раскроют "секреты" производства: РФ хочет экспортировать редкие ЗРК в Индию, — СМИ

Россия может впервые предложить на экспорт один из своих самых редких зенитно-ракетных комплексов — С-350 "Витязь", ориентируя его на Индию как дополнение к уже закупленным С-400. Как отмечают аналитики, речь идет не только о поставках техники, но и о возможной передаче технологий производства.

Как поясняется в материале военно-аналитического портала Defense Express, в индийских медиа появилась информация о том, что РФ якобы предложила Нью-Дели закупить зенитно-ракетные комплексы С-350. По данным источников, близких к российскому концерну "Ростех", Москва готова не только продать вооружение, но и передать технологии его производства, включая возможность локализации изготовления в Индии.

В то же время правдивость этой информации вызывает сомнения у аналитиков, ведь официальных подтверждений от российского или индийского правительств нет. Не исключено, что часть публикаций может отражать желание "выдать желаемое за действительное", особенно учитывая проблемы финансирования российского оборонно-промышленного комплекса.

Однако, предыдущие примеры, по мнению Defense Express, свидетельствуют, что Россия готова делиться технологиями ради обеспечения крупных экспортных контрактов.

"Россияне готовы не только продать, но и локализовать и поделиться с Индией технологиями к истребителям Су-57Э. Поэтому возможно чтобы обеспечить еще один экспортный контракт, раскроют "секреты" и редкой системы ПВО. И тут стоит помнить, что С-350 по сути является интеграцией решений и наработок по KM-SAM для Южной Кореи. То есть довольно сомнительно, что там есть какие-то неизвестные никому "секреты", но индийская промышленность точно найдет, как это применить для собственных разработок", — говорится в заметке.

И все же, если предложение об экспорте С-350 подтвердится — это станет первым случаем продажи этих систем за границу. Как объясняют эксперты, этот комплекс был принят на вооружение российской армии только в 2020 году, и такая инициатива будет свидетельствовать о накоплении достаточного количества ЗРК для поставки за границу или о стремлении загрузить производственные мощности за счет иностранных контрактов.

"С-350 продвигаются для Индии как "дополнение" для сбивания целей на "меньшей дальности" к ЗРК С-400. Последние так понравились индийцам во время эксплуатации, что заказываются в еще большем количестве", — добавляют эксперты.

Чем особенный ЗРК С-350 "Витязь"

По заявлениям производителя, С-350 может перехватывать воздушные цели на расстояниях от 10-15 до 40-120 км в зависимости от типа ракет. Комплекс предназначен для поражения самолетов, беспилотников, управляемых авиационных бомб, реактивных снарядов и противорадиолокационных ракет.

Во время войны в Украине подтвержденных данных об эффективности системы почти нет. В частности, известны лишь единичные случаи поражения высокоточного оружия Storm Shadow и беспилотников самолетного типа.

"В потерях тоже "светилась" только примерно четыре раза, поэтому скорее всего их до сих пор не так много, или развернуты только в тылу", — отметили в статье аналитики.

