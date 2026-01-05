Продадуть та розкриють "секрети" виробництва: РФ хоче експортувати рідкісні ЗРК до Індії, — ЗМІ

Росія може вперше запропонувати на експорт один із своїх найрідкісніших зенітно-ракетних комплексів — С-350 "Витязь", орієнтуючи його на Індію як доповнення до вже закуплених С-400. Як зазначають аналітики, йдеться не лише про постачання техніки, а й про можливу передачу технологій виробництва.

Як пояснюють в матеріалі військово-аналітичного порталу Defense Express, у індійських медіа з’явилася інформація про те, що РФ нібито запропонувала Нью-Делі закупити зенітно-ракетні комплекси С-350. За даними джерел, близьких до російського концерну "Ростех", Москва готова не лише продати озброєння, а й передати технології його виробництва, включно з можливістю локалізації виготовлення в Індії.

Водночас правдивість цієї інформації викликає сумніви у аналітиків, адже офіційних підтверджень від російського чи індійського урядів немає. Не виключено, що частина публікацій може відображати бажання "видати бажане за дійсне", особливо з огляду на проблеми фінансування російського оборонно-промислового комплексу.

Однак, попередні приклади, на думку Defense Express, свідчать, що Росія готова ділитися технологіями заради забезпечення великих експортних контрактів.

"Росіяни готові не лише продати, а і локалізувати та поділитися з Індією технологіями до винищувачів Су-57Э. Тож можливо щоб забезпечити ще один експортний контракт, розкриють "секрети" і рідкісної системи ППО. І тут варто пам'ятати, що С-350 по суті є інтеграцією рішень та напрацювань по KM-SAM для Південної Кореї. Тобто досить сумнівно, що там є якісь невідомі нікому "секрети", але індійська промисловість точно знайде, як це застосувати для власних розробок", — йдеться в дописі.

Та все ж , якщо пропозиція про експорт С-350 підтвердиться — це стане першим випадком продажу цих систем за кордон. Як пояснюють експерти, цей комплекс був прийнятий на озброєння російської армії лише у 2020 році, і така ініціатива свідчитиме про накопичення достатньої кількості ЗРК для постачання закордон або про прагнення завантажити виробничі потужності за рахунок іноземних контрактів.

"С-350 просуваються для Індії як "доповнення" для збиття цілей на "меншій дальності" до ЗРК С-400. Останні так сподобалися індійцям під час експлуатації, що замовляються у ще більшій кількості", — додають експерти.

Чим особливий ЗРК С-350 "Витязь"

За заявами виробника, С-350 може перехоплювати повітряні цілі на відстанях від 10–15 до 40–120 км залежно від типу ракет. Комплекс призначений для ураження літаків, безпілотників, керованих авіаційних бомб, реактивних снарядів і протирадіолокаційних ракет.

Під час війни в Україні підтверджених даних про ефективність системи майже немає. Зокрема, відомі лише поодинокі випадки ураження високоточної зброї Storm Shadow та безпілотників літакового типу.

"У втратах теж "світилася" лише приблизно чотири рази, тож скоріше за все їх досі не так багато, або розгорнуті лише у тилу", — зауважили у статті аналітики.

