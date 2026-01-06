"Внимательно следят": Белый дом ответил, причастны ли США к взрывам и стрельбе в столице Венесуэлы

Кадры стрельбы и взрывов в столице Венесуэлы, Каракасе, прозвучавшие вечером 5 января, подтвердили. Инцидент произошел на фоне напряжения в городе после захвата США президента Николаса Мадуро.

Американские власти отреагировали на новости о новых взрывах и стрельбе в Каракасе, отвергнув слухи о том, что США якобы причастны к этому. О реакции со стороны Белого дома сообщили в CNN.

В CNN подтвердили видеоролики из сети, на которых продемонстрирован зенитный огонь над Каракасом, а также кадры, на которых слышна стрельба. В небе при этом были видны яркие вспышки.

Стрельба, как пишет медиа, была слышна на фоне сообщений о путанице между подразделениями безопасности в столице Венесуэлы. Один из очевидцев из Каракаса, пообщавшийся с журналистами, подтвердил данные о том, что взрывы были слышны неподалеку от президентской резиденции Мирафлорес.

Министерство связи и информации Венесуэлы отреагировало на взрывы, предоставив официальный комментарий. В нем говорится о том, что полиция открыла огонь по неизвестным беспилотникам в небе над Каракасом, которые "летели без разрешения".

"Никакого противостояния не произошло, и в стране царит полное спокойствие", — заверили в ведомстве, не уточнив при этом, кто именно может стоять за запуском дронов по столице.

Один из представителей Белого дома отметил в комментарии для CNN, что американская сторона не имеет к этому никакого отношения. Однако при этом добавил, что США "внимательно следят" за ситуацией в Венесуэле.

Взрывы и стрельба в Каракасе 5 января: что известно

Издание La Patilla сообщило, что вечером 5 января вблизи президентской столицы, в центре Каракаса, прозвучала серия громких взрывов. Также очевидцы утверждали СМИ о том, что слышали стрельбу, направленную в небо.

По предварительным данным, военные пытались сбить неизвестный беспилотник, который появился возле президентской резиденции в Каракасе. Другие СМИ утверждали, что дронов могло быть несколько.

Напомним, ранее издание Daily Mail пошагово описало операцию США в Венесуэле.

Министр войны США Пит Гегсет высмеял российскую ПВО, которая не сработала во время атаки США на Венесуэлу.