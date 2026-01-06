"Уважно стежать": Білий дім відповів, чи причетні США до вибухів та стрілянини у столиці Венесуели

Кадри стрілянини та вибухів у столиці Венесуели, Каракасі, що пролунали ввечері 5 січня, підтвердили. Інцидент трапився на тлі напруження у місті після захоплення США президента Ніколаса Мадуро.

Американська влада відреагувала на новини про нові вибухи та стрілянину у Каракасі, відкинувши чутки про те, що США нібито причетні до цього. Про реакцію з боку Білого дому повідомили у CNN.

У CNN підтвердили відеоролики з мережі, на яких продемонстровано зенітний вогонь над Каракасом, а також кадри, на яких чутно стрілянину. У небі при цьому було видно яскраві спалахи.

Стрілянину, як пише медіа, було чутно на тлі повідомлень про плутанину між підрозділами безпеки у столиці Венесуели. Один із очевидців із Каракаса, що поспілкувався з журналістами, підтвердив дані про те, що вибухи було чутно неподалік від президентської резиденції Мірафлорес.

Міністерство зв'язку та інформації Венесуели відреагувало на вибухи, надавши офіційний коментар. У ньому йдеться про те, що поліція відкрила вогонь по невідомих безпілотниках у небі над Каракасом, які "летіли без дозволу".

"Жодного протистояння не сталося, і в країні панує повний спокій", — запевнили у відомстві, не уточнивши при цьому, хто саме може стояти за запуском дронів по столиці.

Один із представників Білого дому зазначив у коментарі для CNN, що американська сторона не має до цього жодного стосунку. Однак при цьому додав, що США "уважно стежать" за ситуацією у Венесуелі.

Вибухи та стрілянина у Каракасі 5 січня: що відомо

Видання La Patilla повідомило, що увечері 5 січня поблизу президентської столиці, у центрі Каракаса, пролунала серія гучних вибухів. Також очевидці стверджували ЗМІ про те, що чули стрілянину, спрямовану у небо.

За попередніми даними, військові намагалися збити невідомий безпілотник, який з'явився біля президентської резиденції у Каракасі. Інші ЗМІ стверджували, що дронів могло бути кілька.

