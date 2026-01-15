Кремль объявил новые цели: на какие крупные украинские города посягнули россияне, — ISW

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заговорил о населении "Новороссии" — вымышленного россиянами региона, в который они "включают" не только Крым и четыре области Украины, на которые имеют претензии. Аналитики считают, что это заявление не зря прозвучало перед переговорами с представителями США.

Лавров заявил, что цели Кремля выходят за пределы территорий Украины, судьбу которых обсуждают за столом переговоров. Россия также посягает на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. По словам вражеского министра, будущее соглашение должно решить "вопрос судьбы людей, проживающих в Крыму, Новороссии и Донбассе". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 14 января.

"Новороссия — это вымышленный регион, который, как часто утверждают представители Кремля, является "неотъемлемой частью" России. Новороссия включает не только Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Кремлевские чиновники неоднократно называли город Одесса "российским" и публично обсуждали "Новороссию" как часть Российской Федерации", — пояснили аналитики.

Відео дня

Предложенный Вашингтоном мирный план из 28 пунктов предусматривал лишь контроль РФ над Крымом, Луганской и Донецкой областями, частями Запорожской и Херсонской областей. В то же время от страны-агрессора требовалось вывести войска из других регионов, в частности Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей.

В ISW подчеркнули, что упоминание о "Новороссии" — это не новое требование. Однако заявление Лаврова доказывает, что требования России больше тех, что выполнялись в оригинальном мирном плане на 28 пунктов.

"Заявление Лаврова, вероятно, было попыткой установить условия накануне возможной предстоящей встречи между специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, бывшим старшим советником президента США Джаредом Кушнером и президентом России Владимиром Путиным", — добавили аналитики.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине до сих пор не завершена из-за президента Владимира Зеленского, который якобы меньше готов к заключению соглашения, чем лидер РФ Владимир Путин.

По оценке бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ждать завершения войны в 2026 году не следует. Кроме того, он считает маловероятным прекращение огня в ближайшие месяцы, ведь Россия не остановится после приложенных усилий для разрушения энергетики.