Кремль оголосив нові цілі: на які великі українські міста зазіхнули росіяни, — ISW

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заговорив про населення "Новоросії" — вигаданого росіянами регіону, в який вони "включають" не лише Крим і чотири області України, на які мають претензії. Аналітики вважають, що ця заява не дарма пролунала перед переговорами з представниками США.

Лавров заявив, що цілі Кремля виходять за межі територій України, долю яких обговорюють за столом переговорів. Росія також зазіхає на Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Зі слів ворожого міністра, майбутня угода має вирішити "питання долі людей, які проживають у Криму, Новоросії та Донбасі". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 14 січня.

"Новоросія — це вигаданий регіон, який, як часто стверджують представники Кремля, є "невід’ємною частиною" Росії. Новоросія включає не тільки Крим і чотири області, які Росія незаконно анексувала, а й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Кремлівські чиновники неодноразово називали місто Одеса "російським" і публічно обговорювали "Новоросію" як частину Російської Федерації", — пояснили аналітики.

Запропонований Вашингтоном мирний план з 28 пунктів передбачав лише контроль РФ над Кримом, Луганською й Донецькою областями, частинами Запорізької й Херсонською областей. Водночас від країни-агресорки вимагалося вивести війська з інших регіонів, зокрема Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

В ISW підкреслили, що згадка про "Новоросію" — це не нова вимога. Однак заява Лаврова доводить, що вимоги Росії є більшими за ті, що виконувались в оригінальному мирному плані на 28 пунктів.

"Заява Лаврова, ймовірно, була спробою встановити умови напередодні можливої майбутньої зустрічі між спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом, колишнім старшим радником президента США Джаредом Кушнером та президентом Росії Володимиром Путіним", — додали аналітики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні досі не завершена через президента Володимира Зеленського, який нібито менше готовий до укладення угоди, ніж лідер РФ Володимир Путін.

За оцінкою колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, чекати на завершення війни у 2026 році не слід. Окрім того, він вважає малоймовірним припинення вогню у найближчі місяці, адже Росія не зупиниться після докладених зусиль задля руйнування енергетики.