"Нужна ли была такая оборона": Безуглая высказалась о "киборгах" ДАП в день чествования памяти

Народный депутат считает, что эпизоды первого этапа войны с Россией, в частности бои за Донецкий аэропорт, Иловайск и Дебальцево, "должны быть исследованы".

Парламентарий Марьяна Безуглая в День чествования защитников Донецкого аэропорта, который приходится на 20 января, обнародовала неоднозначное сообщение, посвященное событиям 11-летней давности. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале нардепа.

Сначала Марьяна Безуглая репостнула себе сообщение заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. Бои за Донецкий аэропорт, которые длились с 26 мая 2014 года до 22 января 2025 года, он назвал одним из самых тяжелых и знаковых периодов начала российско-украинской войны. Павел Палиса отдал дань уважения выжившим бойцам и тем, кто отдал свою жизнь, выполняя сложнейшие боевые задачи ради Украины.

Комментируя публикацию Павла Палисы Марьяна Безуглая задается вопросом — "а нужна ли была такая оборона Донецкого аэропорта и как она была организована". Народный депутат в День чествования защитников ДАП отметила, что такие эпизоды первого этапа войны с Россией, в частности бои за аэропорт, Иловайск и Дебальцево, "должны быть наконец исследованы".

"Не забыть... Но нужна ли была такая оборона Донецкого аэропорта и как она была организована, а также что случилось в Иловайске и Дебальцево — считаю, все такие эпизоды первого этапа войны должны быть в конце концов исследованы", — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Отметим, что в День чествования защитников Донецкого аэропорта Фокус подготовил материал, посвященный боям за ДАП, в котором подробно рассказал о подвиге "киборгов", которые с мая 2014 года до января 2015 года держали оборону на территории разрушенного аэропорта.

Напомним, что в августе 2025 года появилась информация о восстановлении Донецкого аэропорта. OSINT-аналитики зафиксировали, что россияне восстанавливают инфраструктуру разрушенного аэропорта.

В конце 2025 года появилась информация, что оккупанты обустроили 10 ангаров для хранения БПЛА на территории Донецкого аэропорта и впоследствии планируют больше запускать ударных дронов прямо из аэропорта.