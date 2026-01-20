"Чи потрібна була така оборона": Безугла висловилась про "кіборгів" ДАП у день вшанування пам'яті

Народна депутатка вважає, що епізоди першого етапу війни з Росією, зокрема бої за Донецький аеропорт, Іловайськ та Дебальцеве, "мають бути досліджені".

Парламентарка Мар'яна Безугла у День вшанування захисників Донецького аеропорту, який припадає на 20 січня, оприлюднила неоднозначний допис, присвячений подіям 11-річної давнини. Відповідна публікація з'явилась у Telegram-каналі нардепки.

Спочатку Мар'яна Безугла репостнула собі допис заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Бої за Донецький аеропорт, які тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2025 року, він назвав одним з найважчих та знакових періодів початку російсько-української війни. Павло Паліса віддав шану бійцям, що вижили та тим, хто віддав своє життя, виконуючи надскладні бойові завдання задля України.

Коментуючи публікацію Павла Паліси Мар'яна Безугла задається питанням — "а чи потрібна була така оборона Донецького аеропорту і як вона була організована". Народна депутатка у День вшанування захисників ДАП зазначила, що такі епізоди першого етапу війни з Росією, зокрема бої за аеропорт, Іловайськ та Дебальцеве, "мають бути врешті досліджені".

"Не забути… Але чи потрібна була така оборона Донецького аеропорту і як вона була організована, а також що трапилось в Іловайську і Дебальцево — вважаю, всі такі епізоди першого етапу війни мають бути врешті досліджені", — написала Безугла у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що у День вшанування захисників Донецького аеропорту Фокус підготував матеріал, присвячений боям за ДАП, у якому детально розповів про подвиг "кіборгів", які з травня 2014 року до січня 2015 року тримали оборону на території зруйнованого летовища.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року з'явилась інформація про відновлення Донецького аеропорту. OSINT-аналітики зафіксували, що росіяни відновлюють інфраструктуру зруйнованого летовища.

Наприкінця 2025 року з'явилась інформація, що окупанти облаштували 10 ангарів для зберігання БПЛА на території Донецького аеропорту та згодом планують більше запускати ударних дронів прямо з летовища.