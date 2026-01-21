"Прошу хлеба": пилот ВСУ необычным способом помог пожилой женщине из Константиновки (видео)

В городе Константиновка Донецкой области украинские военные с помощью беспилотника доставили хлеб пожилой женщине, которая написала свою просьбу большими буквами на снегу.

Пожелание жительницы Донецкой области увидел 19-летний пилот пограничного подразделения "Феникс" Максим с позывным "Малыш", сообщила пресс-служба пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Пролетая над избитой врагом Константиновкой Максим увидел надпись на снегу "Прошу хлеба", которую сделала местная жительница — пожилая женщина. "Малыш" видел, как она выводила его на снегу.

"Всегда, когда буду видеть такие послания, я буду на них откликаться. Ведь это наши люди, мы обязаны им помочь. Ради них мы здесь", — пояснил военный.

"Малыш" подчеркнул, что сама надпись была сделана именно в сторону украинских позиций, а не в сторону, где располагались войска оккупантов.

Відео дня

Парень оперативно отреагировал на просьбу женщины, получил необходимые разрешения от командования и кроме хлеба с помощью дрона доставил женщине немного печенья.

Напомним, 4 января аналитики DeepState сообщили, что подразделения ВС РФ подошли вплотную к Константиновке.

Фокус также писал о том, что мужчина купил старый российский танк и нашел внутри золотые слитки.