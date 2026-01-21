"Прошу хліба": пілот ЗСУ незвичним способом допоміг літній жінці з Костянтинівки (відео)

У місті Костянтинівка Донецької області українські військові за допомогою безпілотника доставили хліб літній жінці, яка написала своє прохання великими літерами на снігу.

Побажання мешканки Донеччини побачив 19-річний пілот прикордонного підрозділу "Фенікс" Максим з позивним "Малюк", повідомила пресслужба прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Пролітаючи над побитою ворогом Костянтинівкою Максим побачив надпис на снігу "Прошу хліба", який зробила місцева мешканка — літня жіночка. "Малюк" бачив, як вона виводила його на снігу.

"Завжди, коли буду бачити такі послання, я буду на них відгукуватися. Адже це наші люди, ми зобов’язані їм допомогти. Заради них ми тут", — пояснив військовий.

"Малюк" підкреслив, що сам надпис був зроблений саме у бік українських позицій, а не в сторону, де розташовувались війська окупантів.

Відео дня

Хлопець оперативно відреагував на прохання жінки, отримав необхідні дозволи від командування та окрім хліба за допомогою дрона доставив жінці трохи печива.

Нагадаємо, 4 січня аналітики DeepState повдіомили, що підрозділи ЗС РФ підійшли впритул до Костянтинівки.

Фокус також писав про те, що чоловік купив старий російський танк і знайшов усередині золоті злитки.