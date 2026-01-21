ГБР задержало офицера ВСУ: его будут судить за пытки и имитацию расстрела подчиненных (фото)

Сотрудники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя комбата Вооруженных сил Украины в Сумской области. По данным следствия, он систематически издевался над подчиненными, а когда его угрозы записали на видео, выстрелил одному из пострадавших военных в стопу.

О завершении расследования в отношении офицера ВСУ сообщила 21 января пресс-служба Государственного бюро расследований. По словам следователей, двое бойцов записали на мобильный телефон разговор с командиром, в котором тот угрожал подчиненным расстрелом за отказ выполнять указания. Один из военных опубликовал запись в социальной сети.

"После публикации видео заместитель командира батальона начал целенаправленно преследовать авторов записи. Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов — под ноги и над головами военных, имитируя расстрел", — рассказали в ГБР.

По данным следствия, после этого обвиняемый офицер избил подчиненных военным шлемом по головам и туловищам, от чего шлем деформировался, а у одного из пострадавших разорвался мениск.

"Поскольку видео из сети не удалили, обвиняемый еще больше обострил давление. Он приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших. После этого офицер дал указание оформить ранение как якобы самокалечение", — рассказали в пресс-службе.

Также следователи ГБР сообщили о еще одном эпизоде насилия. По их словам, во время конфликта с другим заместителем комбата обвиняемый ударил его по голове.

ГБР расследовало издевательства заместителя комбата ВСУ над военными в Сумской области Фото: ГБР

ГБР инкриминирует офицеру пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом. В случае доказательства вины ему могут присудить до 12 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе под стражей.

