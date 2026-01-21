ДБР затримало офіцера ЗСУ: його судитимуть за катування й імітацію розстрілу підлеглих (фото)

Співробітники ДБР скерували в суд обвинувальний акт щодо заступника комбата Збройних сил України в Сумській області. За даними слідства, він систематично знущався з підлеглих, а коли його погрози записали на відео, вистрілив одному з потерпілих військових у стопу.

Про завершення розслідування щодо офіцера ЗСУ повідомила 21 січня пресслужба Державного бюро розслідувань. За словами слідчих, двоє бійців записали на мобільний телефон розмову з командиром, у якій той погрожував підлеглим розстрілом за відмову виконувати вказівки. Один із військових опублікував запис у соціальній мережі.

"Після публікації відео заступник командира батальйону почав цілеспрямовано переслідувати авторів запису. Щоб змусити їх видалити відео та публічно перепросити, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і здійснив п’ять пострілів — під ноги та над головами військових, імітуючи розстріл", — розповіли в ДБР.

Відео дня

За даними слідства, після цього обвинувачений офіцер побив підлеглих військовим шоломом по головах і тулубах, від чого шолом деформувався, а в одного з потерпілих розірвався меніск.

"Оскільки відео з мережі не видалили, обвинувачений ще більше загострив тиск. Він наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як нібито самоскалічення", — розповіли в пресслужбі.

Також слідчі ДБР повідомили про ще один епізод насильства. За їхніми словами, під час конфлікту з іншим заступником комбата обвинувачений вдарив його по голові.

ДБР розслідувало знущання заступника комбата ЗСУ з військових на Сумщині Фото: ДБР

ДБР інкримінує офіцеру катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою. У разі доведення провини йому можуть присудити до 12 років позбавлення волі. Зараз обвинувачений знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України 21 січня повідомляла про затримання агента РФ у Запоріжжі, який намагався вбити офіцера ЗСУ, заманивши його на "побачення з дівчиною".

4 січня в прокуратурі Києва повідомляли про вибух позашляховика у Києві, під час якого військовий дістав осколкові поранення. Інцидент кваліфікували як теракт.