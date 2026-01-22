ВСУ зачистили от россиян село Сухецкое в Донецкой области, — DeepState (карта)

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района Донецкой области.

В то же время ВС РФ продвинулись вблизи Мирнограда и Дорожнянки, сообщил проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Село Сухецкое сейчас находится в зеленой зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют украинские военные.

ВСУ зачистили село Сухецкое от ВС РФ Фото: Скриншот

Отметим, что в последней сводке Генерального штаба ВСУ информации о зачистке Сухецкого от россиян не было.

Напомним, 12 января в ходе зачистки Купянска бойцы Нацгвардии установили флаг Украины над горсоветом.

19 января в DeepState рассказали, что происходит с россиянами в районе Степногорска.