ЗСУ зачистили від росіян село Сухецьке на Донеччині, — DeepState (мапа)

Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району Донецької області.

Водночас ЗС РФ просунулись поблизу Мирнограду та Дорожнянки, повдіомив проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Мирнограду та Дорожнянки. Від противника зачищено Сухецьке", — йдетсья у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапибойових дій. Село Сухецьке наразі перебуває у зеленій зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють українські військові.

ЗСУ зачистили село Сухецьке від ЗС РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, що в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ інформації про зачистку Сухецького від росіян не було.

Нагадаємо, 12 січня в ході зачистки Куп'янська бійці Нацгвардії встановили прапор України над міськрадою.

19 січня в DeepState розповіли, що відбувається з росіянами в районі Степногірська.