"Приказали успокоить": СБУ опубликовали допрос россиянина, который расстрелял 9 военнопленных

Служба безопасности Украины опубликовала допрос задержанного российского военнослужащего, который в октябре 2024 года вместе с товарищем расстрелял 9 украинских военнопленных на Курщине.

Мужчина попал в плен через неделю после расстрела. Сначала он не признался в том, что сделал, впрочем СБУ собрали необходимые доказательства, которые заставили его признать свою вину. Видео допроса обнародовала пресс-служба СБУ.

Военное преступление совершил военный 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев вместе со своим сослуживцем.

В октябре 2024 года он руководил штурмовой группой, которая получила задание штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Его подразделению удалось застать врасплох одну из групп военных Сил обороны, после чего девять украинцев попали в плен.

Скоболев рассказал, что его командир по рации приказал успокоить их и пообещать, что сейчас отправят на обмен, впрочем, на самом деле расстрелять их.

Россиянин рассказал, что они раздели украинских военных, посадили их и сложили оружие отдельно. Впрочем командир якобы требовал, чтобы россияне как можно скорее расстреляли украинских военных, и в конце Скоболев и еще один военный ВС РФ "Иваныч" расстреляли девять пленных.

После этого штурмовая группа РФ собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия.

Расстрел пленных на Курщине — что известно

Напомним, что в октябре 2024 года во время боев за Курскую область россияне из 155-й бригады морской пехоты окружили украинских бойцов в 1 км от края линии соприкосновения. Как выяснилось, расстрелянными оказалась группа операторов дронов, которые находились в опорном пункте на определенном расстоянии от линии боев.

После этого на 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ Силы обороны объявили настоящую охоту, как месть за расстрел пленных побратимов.

Впоследствии стало известно, что была проведена целая операция по поиску военных преступников. По итогам операции 155-я бригада морской пехоты РФ понесла огромные потери. Аналитики заметили по меньшей мере 17 единиц уничтоженных российских бронемашин, БТРов и танков на этом пути.