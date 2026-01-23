"Наказали заспокоїти": СБУ опублікували допит росіянина, який розстріляв 9 військовополонених

Служба безпеки України опублікувала допит затриманого російського військовослужбовця, який у жовтні 2024 разом з товаришем розстріляв 9 українських військовополонених на Курщині.

Чоловік потрапив в полон за тиждень після розстрілу. Спочатку він не зізнався в тому, що зробив, утім СБУ зібрали необхідні докази, які змусили його визнати свою провину. Відео допиту оприлюднила пресслужба СБУ.

Воєнний злочин скоїв військовий 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту РФ Сергій Скобєлєв разом зі своїм співслужбовцем.

У жовтні 2024 року він керував штурмовою групою, яка отримала завдання штурмувати позиції українських військових в Курській області. Його підрозділу вдалося застати зненацька одну з груп військових Сил оборони, після чого дев'ятеро українців потрапили в полон.

Скоболєв розповів, що його командир по рації наказав заспокоїти їх та пообіцяти, що зараз відправлять на обмін, утім насправді розстріляти їх.

Росіянин розповів, що вони роздягнули українських військових, посадили їх та склали зброю окремо. Утім командир нібито вимагав, аби росіяни якомога швидше розстріляли українських військових, і врешті Скоболєв та ще один військовий ЗС РФ "Іванич" розстріляли дев'ятьох полонених.

Після цього штурмова група РФ зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії.

Розстріл полонених на Курщині — що відомо

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року під час боїв за Курську область росіяни зі 155-ї бригади морської піхоти оточили українських бійців за 1 км від краю лінії зіткнення. Як з'ясувалось, розстріляними виявилася група операторів дронів, які перебували в опорному пункті на певній відстані від лінії боїв.

Після цього на 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ Сили оборони оголосили справжнє полювання, як помсту за розстріл полонених побратимів.

Згодом стало відомо, що було проведено цілу операцію з пошуку воєнних злочинців. За підсумками операції 155-та бригада морської піхоти РФ зазнала шалених втрат. Аналітики помітили щонайменше 17 одиниць знищених російських бронемашин, БТРів і танків на цьому шляху.