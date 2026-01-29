Амбиции Кремля не остановятся на Донбассе: почему сдача территорий не приблизит Украину к миру, — ISW

Россия расширяет свои требования к Украине далеко за пределы Донбасса и претендует на новые области на востоке страны. По оценке Института изучения войны (ISW), Кремль также выдвигает политические условия в отношении НАТО и правительства Украины и стремится заставить Киев и Запад уступить своим требованиям.

Как отмечают аналитики, российские представители власти открыто заявляют, что Донбасс не является единственной проблемой для Кремля. Хотя некоторые из них заявляют, что выход Украины из Донбасса является "путем к миру", и именно после его сдачи ситуация наладится, российские военные планируют захватить гораздо больше территории.

В частности, генерал Валерий Герасимов во время доклада 27 января поднимал вопрос создания "буферных зон" в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Именно этот момент, по мнению аналитиков, свидетельствует о значительно более широком масштабе российских территориальных претензий. Кремль объясняет необходимость этих зон "защитой оккупированных территорий", хотя последний 20-пунктовый мирный план США, Украины и ЕС предусматривает вывод российских войск из северных областей Украины и Днепропетровской области.

Відео дня

Кроме территориальных требований, Россия выдвигает и политические. Так, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и заместитель председателя Комитета Госдумы Алексей Журавлев заявляли, что Донбасс не является ключевой проблемой, а мирные договоренности должны устранять "коренные причины" войны. По их словам, это включает прекращение расширения НАТО, возвращение Альянса к границам 1997 года и смену действующего правительства Украины на режим, контролируемый Кремлем.

Кроме этого, российское ультранационалистическое издание "Царьград" связало территориальные претензии на востоке Украины с более масштабными военными целями Кремля. Журналисты издания ставили под сомнение, почему российские власти требуют вывода украинских войск только с Донбасса, а не из Запорожской и Херсонской областей. При этом, по данным "Царьграда", Россия согласится лишь на временное прекращение огня, если Киев выполнит требования Кремля по Донбассу, который впоследствии открывает путь к дальнейшим политическим и военным требованиям, в частности "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Аналитики ISW отмечают, что эти заявления, главным образом направлены на внутреннюю аудиторию в России. По убеждению экспертов, Москва не ограничивается территорией на востоке Украины. Кремль ведет масштабную когнитивно-военную кампанию, пытаясь заставить Запад и Киев согласиться на все условия из-за страха перед будущими наступлениями.

Более того, российское командование постоянно распространяет недостоверную информацию о мощи своего войска, экономики, развитии оборонно-промышленного комплекса и применении новейших вооружений и прочее.

В ISW объясняют, что такие шаги Кремля должны создать психологическое давление на Киев и Запад, чтобы побудить к уступкам еще до любых новых боевых действий.

Также специалисты убеждены, что Россия не согласится на мирное урегулирование, которое не удовлетворяет всех ее требований. В общем, Кремль стремится достичь доминирования над Украиной не только военными методами, но и информационным и психологическим давлением, а также хочет обеспечить полную капитуляцию Киева без серьезных гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что в этом отчете аналитики также отмечали, что отказ от территорий, которые российская армия не способна быстро захватить без значительных потерь, может создать для Украины серьезные стратегические риски.

Ранее на своей странице в Facebook военный Андрей Ильенко писал, что сдача подконтрольных Украине территорий без боя может иметь катастрофические последствия.