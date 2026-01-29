Амбіції Кремля не зупиняться на Донбасі: чому здача територій не наблизить Україну до миру, — ISW

Росія розширює свої вимоги до України далеко за межі Донбасу і претендує на нові області на сході країни. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Кремль також висуває політичні умови щодо НАТО та уряду України і прагне змусити Київ і Захід поступитися своїм вимогам.

Як зазначають аналітики, російські представники влади відкрито заявляють, що Донбас не є єдиною проблемою для Кремля. Хоч деякі з них заявляють, що вихід України з Донбасу є "шляхом до миру", і саме після його здачі ситуація налагодиться, російські військові планують захопити набагто більше тнриторії.

Зокрема, генерал Валерій Герасимов під час доповіді 27 січня порушував питання створення "буферних зон" у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. Саме цей момент, на думку аналітиків, свідчить про значно ширший масштаб російських територіальних претензій. Кремль пояснює необхідність цих зон "захистом окупованих територій", хоча останній 20-пунктовий мирний план США, України та ЄС передбачає виведення російських військ із північних областей України та Дніпропетровської області.

Відео дня

Крім територіальних вимог, Росія висуває й політичні. Так, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та заступник голови Комітету Держдуми Олексій Журавльов заявляли, що Донбас не є ключовою проблемою, а мирні домовленості мають усувати "корінні причини" війни. За їх словами, це включає припинення розширення НАТО, повернення Альянсу до кордонів 1997 року та зміну чинного уряду України на режим, контрольований Кремлем.

Окрім цього, російське ультранаціоналістичне видання "Царград" пов’язало територіальні претензії на сході України з більш масштабними воєнними цілями Кремля. Журналісти видання ставили під сумнів, чому російська влада вимагає виведення українських військ тільки з Донбасу, а не з Запорізької та Херсонської областей. При цьому, за даними "Царграду", Росія погодиться лише на тимчасове припинення вогню, якщо Київ виконає вимоги Кремля щодо Донбасу, який згодом відкриває шлях до подальших політичних і військових вимог, зокрема "денацифікації" та "демілітаризації" України.

Аналітики ISW зазначають, що ці заяви, головним чином спрямовані на внутрішню аудиторію в Росії. На переконання експертів, Москва не обмежується територією на сході України. Кремль веде масштабну когнітивно-військову кампанію, намагаючись змусити Захід і Київ погодитися на всі умови через страх перед майбутніми наступами.

Ба більше, російське командування постійно поширює недостовірну інформацію про міць свого війська, економіки, розвитку оборонно-промислового комплексу та застосуванні новітніх озброєнь та інше.

В ISW пояснюють, що такі кроки Кремля мають створити психологічний тиск на Київ та Захід, щоб спонукати до поступок ще до будь-яких нових бойових дій.

Також фахівці переконані, що Росія не погодиться на мирне врегулювання, яке не задовольняє всіх її вимог. Загалом, Кремль прагне досягти домінування над Україною не лише військовими методами, а й інформаційним та психологічним тиском, а також хоче забезпечити повну капітуляцію Києва без серйозних гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що у цьому звіті аналітики також зазначали, що відмова від територій, які російська армія не здатна швидко захопити без значних втрат, може створити для України серйозні стратегічні ризики.

Раніше на своїй сторінці у Facebook військовий Андрій Іллєнко писав, що здача підконтрольних Україні територій без бою може мати катастрофічні наслідки.